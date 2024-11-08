Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ συμμετείχε την Τετάρτη στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικάνου στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας.

"Μπορώ να το επιβεβαιώσω", δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, όταν ρωτήθηκε για μια πληροφορία του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios.

Άλλη υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο "Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το τηλέφωνο στον Ίλον Μασκ, ήταν κάπου μαζί. Ο (Ουκρανός) πρόεδρος τον ευχαρίστησε για τα Starlinks (τα συστήματα δορυφορικής σύνδεσης που παρέχει ο Μασκ στην Ουκρανία, σ.σ.)", δήλωσε η πηγή αυτή.

"Μίλησαν για λίγο. Ωστόσο η κύρια συνομιλία ήταν φυσικά με τον Τραμπ", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι "δεν συζήτησαν τίποτα ουσιαστικό, ήταν μια συνομιλία για να χαιρετίσει ο ένας τον άλλον".

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή τη συνομιλία "εξαιρετική".

Ο Ίλον Μασκ έπαιξε πρωτοφανή ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ξοδεύοντας περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του για την εκλογή του τελευταίου.

Επίσης, οργάνωσε σειρά συναντήσεων κατά την προεκλογική εκστρατεία υπέρ της υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικάνου στην αμφίρροπη πολιτεία της Πενσυλβάνια.

Ο δισεκατομμυριούχος αναμένεται να συμμετάσχει στη μελλοντική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο ακριβής του ρόλος δεν έχει αποκαλυφθεί.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος είναι πολύ επικριτικός για τα δισεκατομμύρια δολάρια που αποδεσμεύτηκαν για την Ουκρανία, έχει υποσχεθεί να επιλύσει αυτή τη σύγκρουση ακόμη και πριν την ορκωμοσία του χωρίς ποτέ να εξηγήσει πώς.

