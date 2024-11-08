Τραμπ σε Χόχσταϊν: Πήγαινε στον Λίβανο και κάνε συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στον Λίβανο, Άμος Χόχσταϊν, και του είπε «Πήγαινε να τελειώσεις τη δουλειά σου και να κάνεις μια συμφωνία με τον Λίβανο», σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ρεπορτάζ του λιβανικού καναλιού MTV.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές του λιβανικού καναλιού MTV που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις, μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι ακόμα δυνατή και η αμερικανική διοίκηση βασίζεται στην επίσκεψη του Χόχσταϊν στη Βηρυτό την επόμενη εβδομάδα και στις προσπάθειες του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ανέφερε το κανάλι 12.

