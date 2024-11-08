ΗΠΑ: ζητούν από Κατάρ να απομακρύνει τη Χαμάς αφού απέρριψε τη συμφωνία για ομήρους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν στο Κατάρ ότι η παρουσία της Χαμάς στη Ντόχα δεν είναι πλέον αποδεκτή μετά την απόρριψη τις τελευταίες εβδομάδες από την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση της τελευταίας πρότασης για την επίτευξη συμφωνίας για τους ομήρους, δήλωσε σήμερα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το Κατάρ έκανε στη συνέχεια το αίτημα αυτό στους ηγέτες της Χαμάς πριν από περίπου δέκα ημέρες, είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Κατάρ, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις έως τώρα άκαρπες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

