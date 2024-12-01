Συρία: Η αιφνιδιαστική επίθεση των τζιχαντιστών αλλάζει τα δεδομένα στη Συρία

Οι Σύροι αντάρτες υπερασπίστηκαν τα κεκτημένα τους στο Χαλέπι το Σάββατο, μια μέρα μετά την εισβολή στην πόλη, ενώ προωθούνταν νότια προς τη Χάμα και διεκδικούσαν στην πορεία τον έλεγχο περιοχών που ελέγχονται από την κυβέρνηση Άσαντ.



Η επίθεση των ανταρτών, συγκλονιστική στην ταχύτητά της, έχει θέσει την πιο σοβαρή πρόκληση για την εξουσία του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ εδώ και χρόνια. Οι κυβερνητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, σε πολλά μέρη φάνηκε να έχουν υποχωρήσει, ή απλώς να έχουν αποσυντεθεί. Τα βίντεο που αναρτήθηκαν από τους αντάρτες ή τους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης φαίνεται να δείχνουν αιχμαλωτισμένους κυβερνητικούς στρατιώτες σε πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Χαλεπίου, της μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, και μιας στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.





«Οι δυνάμεις του Άσαντ καταρρέουν πλήρως στη βόρεια και κεντρική Συρία», δήλωσαν διοικητές των ανταρτών σε μήνυμά τους στο WhatsApp αργά το Σάββατο.



Ο ισχυρισμός από την αίθουσα στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), της ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας που ηγείται της επίθεσης, δεν μπορούσε να επαληθευτεί αμέσως.



Ωστόσο, ο συριακός στρατός, σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το Σάββατο, είπε ότι αναδιατάσσει δυνάμεις από περιοχές που είχε υπό τον έλεγχό του στις επαρχίες Χαλέπι και Ιντλίμπ με στόχο «την ενίσχυση των αμυντικών γραμμών προκειμένου να απορροφηθεί η επίθεση».



Η αιφνιδιαστική επίθεση της HTS άλλαξε απότομα τις μακροχρόνιες γραμμές του μετώπου στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, ο οποίος ξεκίνησε μετά από μια εξέγερση κατά της κυβέρνησης Άσαντ το 2011. Η ταχεία προέλαση των ανταρτών από το προπύργιο των ανταρτών στην Ιντλίμπ έχει επίσης θέσει μια πρόκληση για τους κύριους υποστηρικτές του Άσαντ, Ρωσία και Ιράν, σε μια στιγμή που τους απασχολούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τον Λίβανο.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναμενόταν την Κυριακή στη Δαμασκό, τη συριακή πρωτεύουσα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Ανώτερος Ιρακινός αξιωματούχος είπε ότι η Βαγδάτη στέλνει ενισχύσεις στα σύνορα του Ιράκ με τη Συρία «για να αποτρέψει τρομοκρατικές ομάδες από το να διεισδύσουν» στη χώρα. «Πρόκειται για προληπτικά μέτρα λόγω της πολύ ανησυχητικής κατάστασης στη Συρία», είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει θέματα ασφαλείας.



Σύροι αντάρτες παραβίασαν τα δυτικά όρια του Χαλεπίου την Παρασκευή, σύμφωνα με βίντεο που επιβεβαίωσε η Washington Post. Μέχρι το βράδυ, φαίνονταν να οδηγούν στους δρόμους, να κορνάρουν και να πυροβολούν πανηγυρίζοντας.



Οι δυνάμεις των ανταρτών φάνηκε το Σάββατο να έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπίου, είπαν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς χιλιάδες άμαχοι τράπηκαν σε φυγή. Τα βίντεο έδειξαν αντάρτες στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης και στην Ακρόπολη, το μεσαιωνικό παλάτι στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με βίντεο που επαληθεύτηκαν από την The Post.



Ο Αμπντουλκαφί Αλχάμντο, ακτιβιστής της αντιπολίτευσης από το Χαλέπι, δήλωσε στην The Post αργά το Σάββατο ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις διατηρούσαν τον έλεγχο μόνο μιας περιοχής της πόλης, μιας στρατιωτικής ακαδημίας. Ο Αλχάμντο, καθηγητής Αγγλικών, είχε εξοριστεί από την πόλη από το 2016, όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις την ανακατέλαβαν από τους αντάρτες.



Επέστρεψε νωρίς την Παρασκευή, είπε, λίγες ώρες μετά την είσοδο των ανταρτών. Έκτοτε, είχε επισκεφτεί μέρη που γνώριζε, όπως η Ακρόπολη και οι κοιτώνες του Πανεπιστημίου του Χαλεπίου. Εκεί, βρήκε δακρυσμένους μαθητές να ανησυχούν για το τι σήμαινε η εισβολή των ανταρτών.



«Τους είπα ότι είμαι σίγουρος ότι θα είσαι πιο ασφαλής, αν θέλει ο Θεός», είπε. Ο Άσαντ και η κυβέρνησή του είχαν «αποικίσει το μυαλό τους», υποστήριξε, κάνοντάς τους να φοβούνται τους αντιπάλους του. Οι αντάρτες είχαν δεσμευτεί να συμπεριφέρονται στους ανθρώπους «με ήθος», ήταν σίγουρος. «Αυτή είναι η πιο επιτυχημένη μάχη στην ιστορία της επανάστασης».

Αλλά πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να σας πω ότι οι άνθρωποι ήταν άνετοι ή χαρούμενοι στην αρχή».



Ένας ιερέας στο Χαλέπι είπε ότι μέλη της ενορίας του βρήκαν καταφύγιο στην εκκλησία τους από την Παρασκευή. «Ακούμε χτυπήματα από μακριά, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχονται», είπε ο ιερέας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανησυχώντας για την ασφάλειά του.





Από την εκκλησία, δεν μπορούσαν να δουν τους ένοπλους που τριγυρνούσαν στους δρόμους - μερικοί από αυτούς σκληροπυρηνικοί ισλαμιστές μαχητές που έχουν μεταχειριστεί σκληρά τις θρησκευτικές μειονότητες στη Συρία.



«Όλα όσα ακούγατε, τα ζούσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιερέας.



Οι αντάρτες, που ωθούνταν προς τα νότια από το Ιντλίμπ, φάνηκε να ανακαταλαμβάνουν πολλές πόλεις που είχαν χάσει από την κυβέρνηση το 2020. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας αντάρτης περιγράφει την τοποθεσία του στην πόλη Λταμενά, ακριβώς νότια των συνόρων με την Ιντλίμπ. Αργά το Σάββατο, η HTS ανακοίνωσε ότι είχε πάρει τον έλεγχο πολλών περιοχών στα περίχωρα της Χάμα, μιας πόλης που ελέγχεται από την κυβέρνηση.



Τουλάχιστον τέσσερα τεθωρακισμένα οχήματα του συριακού στρατού συγκεντρώθηκαν σε κυκλικό κόμβο κοντά στο βόρειο άκρο της πόλης Χάμα, δείχνει βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το Σάββατο.



Ο συριακός στρατός δήλωσε ότι είναι «έτοιμος να αποκρούσει κάθε τρομοκρατική επίθεση» στην πόλη. «Καλούμε τους συμπολίτες μας να μην πιστεύουν τις φήμες και τα ψέματα που διαδίδονται σχετικά με την κατάσταση στο έδαφος» υποστηρίζεται.

