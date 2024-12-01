Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Εισαγγελία του Βούπερταλ άσκησε ποινική δίωξη σε τρεις άνδρες που εκβίαζαν την οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ, μετά το δυστύχημα του στο σκι το 2013, ζητώντας εκατομμύρια δολάρια για να μην διαρρεύσουν πολύ προσωπικές, ιατρικές φωτογραφίες του θρύλου της F1 στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας πρώην σωματοφύλακας του Σουμάχερ, ο Μάρκους Φίτσε (Markus Fritsche), τον οποίο μετά το δυστύχημα η σύζυγός του κορυφαίου πιλότου τον εμπιστεύτηκε και τον έβαλε μέσα στον στενό κύκλο της οικογένειας για να βοηθά στην φροντίδα του βαριά ανάπηρου πλέον συζύγου της.

Για 8 χρόνια η Κορίνα Σουμάχερ εμπιστευόταν απόλυτα τον 53χρονο Φίτσε και του είχε δώσει ελεύθερη πρόσβαση στην διαδικασία φροντίδας του Μάικλ. Αλλά όταν η οικογένεια αποφάσισε να κάνει αλλαγές στο καθεστώς περίθαλψης και ανακοίνωσε στον Φρίτσε ότι πλέον δεν τον χρειάζονταν, εκέινος έστησε ένα κύκλωμα εκβιασμού.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς στη Γερμανία, ο Φρίτσε στρατολόγησε τον μακροχρόνιο φίλο του Γιλμάζ Τοζτουρκάν και τον γιο του ειδικό στον τομέα της πληροφορικής για να εκβιάσει την οικογέναια.

Ο 53χρονος πρώην έμπιστος σωματοφύλακας ζητούσε πλέον το ιλιγγιώδες ποσό των σχεδόν 13 εκατομμυρίων δολλαρίων για να μην δημοσιόσει στο ίντερνετ περίπου 1.500 εικόνες, 200 βίντεο και εκτενείς προσωπικές ιατρικές σημειώσεις για τον Σουμάχερ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εξαιρετικά ευαίσθητου υλικού φέρεται να περιέχεται σε τέσσερα USB sticks και δύο σκληρούς δίσκους, τους οποίους λέγεται ότι ο Φίτσε αφαίρεσε από την έπαυλη των Σουμάχερ μόλις συνειδητοποίησε ότι θα του ζητούσαν να φύγει.

Οι λεπτομέρειες για το πώς ο Φίτσε μαζί με τον 53χρονο φίλο του και τον γιο του εκβίαζαν την οικογένεια Σουμάχερ θα ακουστούν τον επόμενο μήνα, όταν θα ξεκινήσει η δίκη τους στο Βούπερταλ.

