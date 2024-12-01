Ουκρανία: Στο Κίεβο η Κάγια Κάλας και ο Αντόνιο Κόστα ως ένδειξη υποστήριξης της Ε.Ε.

Η νέα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έφτασαν σήμερα στο Κίεβο για μια συμβολική επίσκεψη υποστήριξης της Ουκρανίας την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται την ώρα που η ένταση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης είναι ιδιαίτερα οξυμένη, έπειτα από τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων αμερικανικής και βρετανικής κατασκευής για να πλήξει βαθιά το ρωσικό έδαφος και την εκτόξευση από τη Ρωσία ενός νέου υπερηχητικού πυραύλου εναντίον ουκρανικής πόλης.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να δείξει τη σθεναρή υποστήριξή της προς την Ουκρανία την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούν στο μέτωπο και ο κόσμος προετοιμάζεται για τη νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, η οποία εγείρει την ανησυχία για ενδεχόμενη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Ήρθαμε για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και εξακολουθούμε να της προσφέρουμε τη στήριξή μας», δήλωσε ο Κόστα στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν.

«Από την πρώτη ημέρα του πολέμου η ΕΕ στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας», ανήρτησε ο Κόστα στο Χ μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου, της Κάλας και της Ευρωπαίας επιτρόπου αρμόδιας για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος να φτάνουν με το τραίνο στο Κίεβο.

«Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας προς τον ουκρανικό λαό», πρόσθεσε.

«Την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: η ΕΕ θέλει η Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε η Κάλας στο Χ. «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για αυτό».

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.



From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.



Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7 — António Costa (@eucopresident) December 1, 2024

Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο μέτωπο, η Ουκρανία έχει γίνει στόχος τις τελευταίες εβδομάδες σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον των ενεργειακών υποδομών της, οι οποίοι έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

«Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχει υψηλό κόστος και για τη Ρωσία», εκτίμησε η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας και γνωστή υπέρμαχος της τήρησης σκληρής τάσης έναντι της Μόσχας.

Κάλας και Κόστα, που κατέχουν τις δύο σημαντικότερες θέσεις στην ΕΕ μετά την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να έχουν συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επί περισσότερα από δύο χρόνια αρνούνταν κατηγορηματικά να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία, φάνηκε να απαλύνει τη στάση του τον τελευταίο καιρό.

Την Παρασκευή ζήτησε από το ΝΑΤΟ να προσφέρει την προστασία του στις περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από το Κίεβο προκειμένου «να τερματιστεί η καυτή φάση του πολέμου» και άφησε να εννοηθεί ότι το Κίεβο δεν θα διεκδικήσει άμεσα να ανακτήσει τις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία.

«Αν μιλάμε για εκεχειρία, (έχουμε ανάγκη) εγγυήσεις ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν θα επιστρέψει», τόνισε ο Ζελένσκι μιλώντας στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Από την πλευρά του ο Πούτιν ζητεί από την Ουκρανία να παραδώσει τέσσερις επαρχίες, στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, τις οποίες έχουν εν μέρει υπό τον έλεγχό τους τα ρωσικά στρατεύματα επιπλέον της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014. Επίσης είναι αντίθετος στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της η Κάλας υπογράμμισε ότι «η πιο ισχυρή εγγύηση ασφαλείας είναι η ένταξη (της Ουκρανίας) στο ΝΑΤΟ».

«Αν η Ουκρανία αποφασίσει να τραβήξει μια γραμμή κάπου, πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ειρήνη ώστε ο Πούτιν να μην πάει πιο μακριά;», διερωτήθηκε.

Διπλωμάτες στο ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες η Συμμαχία να προσφέρει στο άμεσο μέλλον καθεστώς χώρας μέλους στην Ουκρανία, με δεδομένη την αντίθεση μεγάλου αριθμού χωρών που ανησυχούν ότι με αυτό τον τρόπο θα συρθούν σε άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την Κάλας, η ΕΕ θα πρέπει «να μην αποκλείει τίποτα» σε ό,τι αφορά την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος ώστε να εγγυηθούν τον σεβασμό τυχόν εκεχειρίας που θα συμφωνηθεί, ακόμη ένα μέτρο που ενδέχεται να προκαλέσει άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Πρέπει να διατηρήσουμε στρατηγική ασάφεια στο θέμα», τόνισε η Κάλας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 η Ευρώπη έχει δαπανήσει συνολικά περίπου 125 δισεκ. δολάρια για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ ο ΗΠΑ περισσότερα από 90 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Όμως το μέλλον της αμερικανικής στήριξης αμφισβητείται καθώς ο Τραμπ την έχει επικρίνει και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατό.

Η Κάλας διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα προσπαθήσει να πείσει τον Ρεπουμπλικάνο ότι η στήριξη του Κιέβου είναι προς όφελος των ΗΠΑ.

«Η βοήθεια προς την Ουκρανία δεν είναι φιλανθρωπία. Μια νίκη της Ρωσίας θα σκληρύνει αναμφισβήτητα την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα», εκτίμησε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ΕΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει να βρεθεί το Κίεβο σε «ισχυρή» θέση σε περίπτωση διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι γίνεται «ολοένα και πιο δύσκολο» για τις 27 χώρες μέλη να συμφωνήσουν στα νέα μέσα για την ενίσχυση της στήριξής τους προς την Ουκρανία.

«Αυτός ο πόλεμος διαρκεί εδώ και κάποιο καιρό και γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να το εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας», επεσήμανε, προτού προσθέσει: «όμως δεν βλέπω άλλη λύση».

ΕΜ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.