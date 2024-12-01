Φιντάν προς Μπλίνκεν: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει «τρομοκρατικές δράσεις» στη Συρία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν διεμήνυσε την Κυριακή στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, τρομοκρατικές απειλές που στοχεύουν την ασφάλειά της ή τους αμάχους της Συρίας, δήλωσαν τουρκικές διπλωματικές πηγές.



Η Τουρκία θεωρεί τις κουρδικές μαχητικές ομάδες το Κουρδιστάν Εργατικό Κόμμα (PKK) και την κουρδική οργάνωση YPG ως τρομοκρατικές οργανώσεις, καθώς και τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), μια ομάδα της αντιπολίτευσης που συνδέεται με την Αλ Κάιντα στη Συρία και προελαύνει από τα βόρεια της χώρας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Φιντάν κάλεσε για πρόοδο στην πολιτική διαδικασία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για την αποκατάσταση της ειρήνης.

