Συρία: Ο Μπσάρ αλ Άσαντ δηλώνει ότι η χώρα του μπορεί να «νικήσει τους τρομοκράτες»

Ενώ η προέλαση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) στη Συρία και η κατάληψη του Χαλεπίου φοβίζει τη διεθνή κοινότητα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για νέο προσφυγικό κύμα, ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του είναι σε θέση να «νικήσει τους τρομοκράτες».

«Η Συρία συνεχίζει να υπερασπίζεται τη σταθερότητα και την εδαφική της ακεραιότητα ενάντια σε όλους τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους», τόνισε ο Σύρος πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της συριακής προεδρίας.

«Είναι σε θέση, με τη βοήθεια των συμμάχων και φίλων της, να τους νικήσει και να τους εξαλείψει, ανεξάρτητα από την ένταση των επιθέσεων τους» πρόσθεσε ο Άσαντ.

Παράλληλα, η σύμμαχός του Μόσχα γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου ότι προχώρησε σε νέες επιδρομές σε θέσεις των τζιχαντιστών.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,, έκανε λόγο για ρωσικά αεροπορικά πλήγματα χθες νωρίς το πρωί στο Χαλέπι, τα πρώτα από το 2016, τη χρονιά που η Δαμασκός ανέκτησε τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης, σκοτώνοντας 16 άμαχους.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε απανθρακωμένα οχήματα, πτώματα στο οδόστρωμα, άλλο μέσα σε αυτοκίνητο.

Η αιφνιδιαστική και μεγαλύτερη εδώ χρόνια επίθεση τζιχαντιστών και ομάδων ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία εναντίον του συριακού καθεστώτος, οδήγησε στην κατάληψη του Χαλεπίου από τους τζιχαντιστές και την υποχώρηση του σταρτού και των συμμαχικών δυνάμεων, για ανασυγκρότηση και αντεπίθεση.

Τζιχαντιστές και αντάρτες έκαναν παρέλαση σε δρόμους, έκαναν έγερση της σημαίας τους σε αστυνομικό τμήμα κι έκαναν κομμάτια πορτρέτο του κ. Άσαντ, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFP.

Κυρίευσαν επίσης το διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπιού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οργάνωση στην οποία κυρίαρχος είναι ο άλλοτε συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα, και οργανώσεις σύρων ανταρτών, κάποιες υποστηριζόμενες από την Τουρκία, εξαπέλυσαν την Τετάρτη, την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χεζμπολά και το Ισραήλ στον Λίβανο, έφοδο με ορμητήριο την επαρχία Ιντλίμπ, το έσχατο οχυρό των αντικαθεστωτικών, που βρίσκεται σχεδόν όλο πέραν του ελέγχου της Δαμασκού.

«Δεν εμπλέκεται η Άγκυρα» επιμένει ο Φιντάν

Η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν, μαζί με τη Δαμασκό έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Αστάνα για το καθεστώς της περιοχής του Ιντλίμπ, όπου είναι η βάση των τζιχαντιστών της HTS που κατέλαβαν το Χαλέπι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επέμεινε, μιλώντας σε βουλευτές από τη δυτική και νότια Τουρκία, ότι η Άγκυρα δεν εμπλέκεται στις συγκρούσεις στο Χαλέπι.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά της πιθανότητας ενός νέου προσφυγικού κύματος και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ενεργήσει με τρόπο που θα προκαλέσει προσφυγικό ρεύμα.

Τις εξελίξεις στη Συρία συζήτησε επίσης ο Φιντάν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, και τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία και με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

