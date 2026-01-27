Βίντεο δείχνει την οροφή ενός ξενοδοχείου στις ΗΠΑ να καταρρέει και να ξεχύνεται νερό, την ώρα που οι ένοικοι έτρωγαν πρωινό στο λόμπι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα στα υδραυλικά λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών προκάλεσαν την κατάρρευση στο Embassy Suites στο Νόρμαν της Οκλαχόμα.
Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
