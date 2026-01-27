Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οκλαχόμα: Ταβάνι ξενοδοχείου κατέρρευσε λόγω συσσωρευμένου πάγου από τις χιονοπτώσεις - Βίντεο

Στην αρχή άρχισαν να ξεχύνονται νερά, οι θαμώνες που έτρωγαν πρωϊνό έτρεξαν να καλυφθούν και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε η οροφή 

Τρύπα στο ταβάνι

Βίντεο δείχνει την οροφή ενός ξενοδοχείου στις ΗΠΑ να καταρρέει και να ξεχύνεται νερό, την ώρα που οι ένοικοι έτρωγαν πρωινό στο λόμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα στα υδραυλικά λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών προκάλεσαν την κατάρρευση στο Embassy Suites στο Νόρμαν της Οκλαχόμα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ ξενοδοχείο πάγος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark