Βίντεο δείχνει την οροφή ενός ξενοδοχείου στις ΗΠΑ να καταρρέει και να ξεχύνεται νερό, την ώρα που οι ένοικοι έτρωγαν πρωινό στο λόμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα στα υδραυλικά λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών προκάλεσαν την κατάρρευση στο Embassy Suites στο Νόρμαν της Οκλαχόμα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

'THAT SUCKS': Wild video shows a hotel ceiling collapsing and gushing water as guests eat breakfast in the lobby.



Plumbing problems due to frigid temperatures reportedly caused the collapse at the Embassy Suites in Norman, Oklahoma.



Thankfully, no injuries were reported. pic.twitter.com/Ow8ZMZPGJH — Fox News (@FoxNews) January 27, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.