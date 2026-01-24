Συρία: Παράταση στην εκεχειρία με τους Κούρδους για 15 ακόμη μέρες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων έληξε χωρίς επίσημη ανακοίνωση παράτασης.

Πηγές και από τις δύο πλευρές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι συμφωνήθηκε παράταση της εκεχειρίας για «έναν μήνα».

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για παράταση, λίγα λεπτά μετά το τέλος της κατάπαυσης.

Η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στα μέσα της εβδομάδας μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων έληξε νωρίτερα, αλλά οι δύο πλευρές συμφώνησαν για παράταση 15 ημερών όπως είπαν πηγές και από τις δύο πλευρές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κατάπαυση του πυρός των τεσσάρων ημερών σε γενικές γραμμές τηρήθηκε. «Η συμφωνία θα παραταθεί για έναν μήνα και ένας από τους λόγους είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταφορά στο Ιράκ των κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους», είχε δηλώσει νωρίτερα μια συριακή κυβερνητική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί γιατί δεν είχε την άδεια να μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης, ωστόσο το Γαλλικό Πρακτορείο μίλησε για 15 μέρες.

Μια διπλωματική πηγή από τη Δαμασκό επιβεβαίωσε την παράταση της εκεχειρίας.

Από την κουρδική πλευρά, μια πηγή προσκείμενη τις διαπραγματεύσεις είπε ότι η εκεχειρία θα παραταθεί «μέχρι να βρεθεί μια πολιτική λύση, αποδεκτή και από τις δύο πλευρές».

Η συριακή κυβέρνηση, αποφασισμένη να επεκτείνει τον έλεγχό της σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή ότι υπάρχει συμφωνία με τους Κούρδους ώστε οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί τους να ενσωματωθούν στο κράτος. Η συμφωνία, για την οποία οι Κούρδοι της Συρίας θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα σχέδιο εφαρμογής, πλήττει τις φιλοδοξίες της μειονότητας για αυτονομία.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, υπέβαλαν μια πρόταση στη Δαμασκό μέσω του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου για τη Συρία, του Τομ Μπάρακ, είπε μια κουρδική πηγή. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι Κούρδοι δέχονται το αίτημα της κυβέρνησης να της επιτρέψουν να ελέγχει τις μεθοριακές διαβάσεις και ζητούν ένα μέρος των εσόδων από το πετρέλαιο να κατανέμεται στις περιοχές όπου οι Κούρδοι αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού.

Αφού εκδιώχθηκαν από το Χαλέπι, έπειτα από αιματηρές μάχες, και κατόπιν από τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ Εζόρ, αυτήν την εβδομάδα, οι SDF αποσύρθηκαν στη Χασάκα, το προπύργιό τους. Οι συριακές δυνάμεις έχουν πάρει θέση γύρω από την περιοχή αυτή.

Η αυτόνομη κουρδική διοίκηση κατηγορούσε τη Δαμασκό ότι κάνει «στρατιωτικές προετοιμασίες» με στόχο «να σύρει την περιοχή σε μια νέα αντιπαράθεση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

