Εκατοντάδες κάτοικοι της Σουέιντα, στη νότια Συρία, διαδήλωσαν σήμερα, αξιώνοντας την απόσυρση των κυβερνητικών στρατευμάτων και τον τερματισμό του «αποκλεισμού» που έχει επιβληθεί, σύμφωνα με τους ίδιους σε αυτήν την επαρχία ο πληθυσμός της οποίας είναι ως επί το πλείστον Δρούζοι και έχει κλονιστεί από φονικές συγκρούσεις.

Μια κατάπαυση του πυρός τερμάτισε την 20η Ιουλίου μία εβδομάδα ενδοκοινοτικών συγκρούσεων, που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, όμως η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην επαρχία.

Στην πόλη της Σουέιντα, περίπου 200 διαδηλωτές, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά, συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Τέλος στον αποκλεισμό» ή «Άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου με τη (γειτονική) Ιορδανία». Ορισμένοι κρατούσαν επίσης τη σημαία των Δρούζων.

«Ζητάμε την άρση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην επαρχία Σουέιντα και την απόσυρση των κυβερνητικών δυνάμεων από όλα τα χωριά», δήλωσε η Ραουάν Αμπού Ασάφ, μία ακτιβίστρια της κοινωνίας των πολιτών.

Οι κάτοικοι κατηγορούν τις κυβερνητικές δυνάμεις, που έχουν αναπτυχθεί σε τμήματα της επαρχίας, όμως όχι στην ίδια την πόλη, ότι τους έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό, κάτι που οι αρχές διαψεύδουν.

Σύμφωνα με έναν άλλο διαδηλωτή, τον Χάλεντ Σαλούμ, «η κατάσταση στη Σουέιντα είναι καταστροφική, η βοήθεια που φθάνει δεν επαρκεί».

Πολλές αυτοκινητοπομπές με βοήθεια έχουν εισέλθει στην επαρχία μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας, μεταξύ άλλων ένα κομβόι χθες του ΟΗΕ, ο οποίος ανέφερε πως θέλει με αυτόν τον τρόπο «να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες των οικογενειών και των κοινοτήτων που επλήγησαν από τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας».

Η περιοχή της Σουέιντα αποτέλεσε θέατρο συγκρούσεων μεταξύ Δρούζων και Σουνιτών Βεδουΐνων, προτού οι μάχες επεκταθούν με την επέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων και των μαχητών από τοπικές φυλές που έσπευσαν να βοηθήσουν τους Βεδουΐνους.

Στις συγκρούσεις έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Δρούζοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, «η εξουσία επιβάλλει έναν αποκλεισμό στην επαρχία Σουέιντα προκειμένου να υποχρεώσει τους κατοίκους να συμμορφωθούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

