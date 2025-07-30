Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Συρία, παρά την εκεχειρία

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν εκ νέου στόχους στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας, όπου οι κάτοικοι ανήκουν κατά πλειονότητα στη μειονότητα των Δρούζων, χθες Τρίτη, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ισραηλινά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν βεδουίνους μαχητές και παραστρατιωτικούς προσκείμενους στις de facto αρχές σε δυτικό τομέα της επαρχίας Σουέιντα. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «θύματα», αλλά δεν έδωσε απολογισμό.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ως αυτό το στάδιο πως διεξήχθησαν επιχειρήσεις του στην περιοχή. Ερωτηθείς σχετικά, εκπρόσωπος περιορίστηκε να πει πως «δεν είναι ενήμερος» για πλήγματα εκεί.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταγράφεται ευρύτερη κλιμάκωση της δραστηριότητας των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην επαρχία. Κατά την πηγή αυτή, κάτοικοι και «ακτιβιστές» που συνεργάζονται με τη ΜΚΟ ανέφεραν πως αντιλήφθηκαν πολλές πτήσεις αναγνώρισης drones και ελικοπτέρων τις προηγούμενες 24 ώρες.

Πάνω από 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε χονδρικά μια εβδομάδα από τη 13η Ιουλίου σε συγκρούσεις ανάμεσα σε μαχητών των Δρούζων και σουνιτών μουσουλμάνων Βεδουίνων, εκτελέσεις αμάχων με συνοπτικές διαδικασίες και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Σουέιντα και στη Δαμασκό, ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ισραήλ επενέβη διατεινόμενο πως θέλει να προστατεύσει τους Δρούζους – πολλά μέλη της μειονότητας αυτής υπηρετούν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Σουέιντα θεωρείται λίκνο και προπύργιό τους.

Κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Τουρκίας, ανακοινώθηκε πριν από 11 ημέρες, όμως μερικές ημέρες αργότερα, έγιναν νέα ισραηλινά πλήγματα, ιδίως σε δρόμους-κλειδιά που οδηγούν σε χωριά Δρούζων. Επισήμως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έκαναν κανένα σχόλιο για τα πλήγματα αυτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.