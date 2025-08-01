Σερβία: Συλλήψεις για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ - Ανάμεσά τους και υπουργός

Σε εκτεταμένες συλλήψεις προχώρησε η σερβική αστυνομία για την υπόθεση που αφορά την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ όταν σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι από την πτώση του γείσου, την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής έξι άτομα μεταξύ των οποίων είναι και Τόμιλσαβ Μομίροβιτς υπουργός Κατασκευών και Υποδομών την περίοδο 2020-2022. Ο Μομίροβιτς συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το εξωτερικό, μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ. Η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει ακόμη έναν πρώην υπουργό, τον Γκόραν Βέσιτς αλλά δε βρισκόταν στην οικία του. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Βέσιτς μεταφέρθηκε χθες βράδυ εσπευσμένα σε νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ο Γκόραν Βέσιτς κατείχε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Κατασκευών και Υποδομών από το 2022 μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του 2024 όταν παραιτήθηκε λόγω τη τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό. Συνελήφθησαν επίσης η υφυπουργός του ίδιου υπουργείου όπως και στελέχη εταιριών που μπλέκονται στην ανακατασκευή- ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού.

Σημειώνεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του σταθμού.

Τις συλλήψεις διέταξε η γενική εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα που διερευνά το ενδεχόμενο διαφθοράς κατά την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου από το Βελιγράδι μέχρι τα σύνορα με την Ουγγαρία.

Στο ανακοινωθέν της εισαγγελίας αναφέρεται ότι οι συλληφθέντες όπως επίσης και άλλα πέντε άτομα που καταζητούνται, θεωρούνται ύποπτοι «για οικονομικές ατασθαλίες με σκοπό να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη». Αναφέρεται επίσης ότι από τις πράξεις τους προκλήθηκε ζημία στον προϋπολογισμό ύψους 115 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο θάνατος των 16 ανθρώπων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Οι φοιτητές με αίτημα την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών διαδηλώνουν, κρατώντας από τον Νοέμβριο του 2024 αποκλεισμένες τις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων.

Σήμερα, για την επέτειο των εννέα μηνών από την τραγωδία, στο Νόβι Σαντ και όλες τις μεγάλες πόλεις της Σερβίας θα διοργανωθούν συγκεντρώσεις μνήμης και τιμής στα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

