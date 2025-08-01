Γερμανία: Η λύση των δύο κρατών δεν πρέπει να πεθάνει

Η αποσπασματική αναπαραγωγή χθεσινών δηλώσεων του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, προκάλεσαν αμηχανία στην ισραηλινή πολιτική ηγεσία ως προς τις προθέσεις του Βερολίνου να αναγνωρίσει – τώρα ή στο μέλλον – ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Ισραηλινά δημοσιεύματα που σχολίαζαν την δήλωση Βάντεφουλ ότι «οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πρέπει να αρχίσουν άμεσα», έδιναν την εντύπωση ότι η γερμανική πλευρά συντάσσεται με τις θέσεις της Γαλλίας, του Καναδά και πολλών άλλων δυτικών χωρών που δηλώνουν ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα αναγνωρίσουν μονομερώς παλαιστινιακό κράτος στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μάλιστα, προτού προλάβει ο Βάντεφουλ να προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός Υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επέκρινε δριμύτατα την «γερμανική αντι-ισραηλινή μεταστροφή», δηλώνοντας ότι «80 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, η Γερμανία επιστρέφει στον ναζισμό», με αποτέλεσμα αξιωματούχοι της κυβέρνησης Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ να σπεύσουν να λάβουν σαφείς αποστάσεις και να επεξηγήσουν στα τοπικά μέσα ότι «οι δηλώσεις Βάντεπφουλ έχουν παρερμηνευθεί».

Προσήλωση στη λύση των δύο κρατών

Παρ’ όλα αυτά, οι δηλώσεις Βάντεφουλ υπήρξαν σαφέστατες. Αφ’ ενός επανέλαβε ότι η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών. Αφ’ ετέρου δεν αναίρεσε σε τίποτα προγενέστερες επανειλημμένες δηλώσεις του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι η Γερμανία δεν προγραμματίζει να αναγνωρίσει κατά τον παρόντα χρόνο ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Ωστόσο, η επισήμανση του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ότι «η διαδικασία για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πρέπει να αρχίσει άμεσα», προβλημάτισε τους ισραηλινούς κυβερνητικούς κύκλους, καθότι αποτέλεσε ένα σαφές μήνυμα του Βερολίνου σε Ισραήλ και Παλαιστινιακή Αρχή να αρχίσουν να συνομιλούν ξανά με τελικό στόχο την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Όσο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους εκ μέρους της Γερμανίας – αυτό θα συμβεί όταν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα βρίσκονται πια στο τελικό τους στάδιο.



Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γερμανού ομολόγου του, στάθηκε περισσότερο στον χρόνο που επέλεξε το Βερολίνο να προβάλει τις θέσεις του. Συγκεκριμένα, ο Σάαρ τόνισε ότι ο δημόσιος διάλογος που αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη λύση των δύο κρατών «εκλαμβάνεται από την Χαμάς ως νίκη, καθιστώντας την περισσότερο αδιάλλακτη στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία» - γεγονός που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Η ‘προβληματική’ διακήρυξη της Κνέσετ που θορύβησε το Βερολίνο

Ωστόσο, η γερμανική διπλωματία φαίνεται πως αποφάσισε με εύσχημο τρόπο να μην αφήσει ασχολίαστη την διακήρυξη που υπερψήφισε η Ολομέλεια της Κνέσετ στις 23/7, με την οποία κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αποφασίσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Παρά τον δηλωτικό της χαρακτήρα, η συγκεκριμένη διακήρυξη της Κνέσετ υπερψηφίστηκε όχι μόνο από την συμπολίτευση, αλλά και από δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, καταδεικνύοντας ότι στο σημερινό ισραηλινό πολιτικό σκηνικό, η λύση των δύο κρατών τείνει να αποτελέσει παρελθόν. Ωστόσο, μία τέτοια εξέλιξη ανησυχεί το Βερολίνο, γεγονός που ώθησε τον Γιόχαν Βάντεφουλ να μεταβεί στην περιοχή και να πραγματοποιήσει χθες κατ’ ιδίαν επαφές με τους Νετανιάχου και Σάαρ και σήμερα με ανώτατους Παλαιστίνιους αξιωματούχους στη Ραμάλα.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.