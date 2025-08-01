ΟΗΕ: 6.000 μπλοκαρισμένα φορτηγά με βοήθεια έξω από τη Γάζα

Ο ΟΗΕ διαθέτει 6.000 φορτηγά με τρόφιμα που είναι μπλοκαρισμένα έξω από την Γάζα και είναι έτοιμα να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί.

«Η UNRWA διαθέτει σχεδόν 6.000 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που είναι αποκλεισμένα έξω από την Γάζα περιμένοντας το πράσινο φως για να εισέλθουν», δήλωσε μέσω του Χ ο Λαζαρινί, που υποστηρίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα πρέπει να μεταφερθεί δια της χερσαίας οδού, παρά με αεροπορικές ρίψεις.

Οι αεροπορικές ρίψεις κοστίζουν τουλάχιστον 100 φορές περισσότερο από τα φορτηγά που μεταφέρουν δύο φορές περισσότερη βοήθεια από τα αεροπλάνα, είπε.

«Εάν υπάρχει πολιτική βούληση που επιτρέπει τις από αέρος ρίψεις -εξαιρετικά δαπανηρές, ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές - θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση για το άνοιγμα των χερσαίων περασμάτων», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έχει ελάχιστα χαλαρώσει απότα τέλη του Μαΐου τον αποκλεισμό που επέβαλε στις αρχές Μαρτίου στην Γάζα και έχει προκαλέσει τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.

Η μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ανατεθεί στο Ανθρωπιστικό Ιδρυμα για την Γάζα (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στον θύλακα είναι ελάχιστη σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ τα κέντρα διανομής του GHF έχουν μετατραπεί σε «παγίδες θανάτου» για τους λιμοκτονούντες Παλαιστίνιους. Η διεθνής κοινότητα αρνείται να συνεργασθεί με το οργανισμό αυτόν.

Τις τελευταίες ημέρες, 100-200 φορτηγά μπόρεσαν να εισέλθουν στην Γάζα, σύμφωνα με την Cogat, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας που είναι επιφορτισμένη με τον "συντονισμό" της μεταφοράς της βοήθειας και γενικά σταθμίζει και διασφαλίζει την στάγδην διανομή της στον θύλακα.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 500 φορτηγά ημερησίως για να ικανοποιηθούν κατ' ελάχιστον οι ανάγκες του πληθυσμού.

Από τις 19 Μαΐου, από τα 2.010 φορτηγά που έχουν σταλεί στην Γάζα, μόνο τα 260 έχουν φθάσει χωρίς εμπόδια στον προορισμό τους, ενώ 1.753 εμποδίστηκαν είτε ειρηνικά από πεινασμένους ανθρώπους είτε από ενόπλους, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας του ΟΗΕ UNOPS.

«Ο ΟΗΕ ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την είσοδο 500-600 φορτηγών ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας» στις αρχές του έτους, η οποία διακόπηκε από το Ισραήλ, υπενθύμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Η βοήθεια αυτή έφθανε «στο σύνολο του πληθυσμού της Γάζας με συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας» χωρίς παρεκκλίσεις, επέμεινε προσθέτοντας ότι «καμία άλλη εναλλακτική στην συντονισμένη δράση του ΟΗΕ δεν έχει δώσει αντίστοιχα αποτελέσματα».

«Ας επιστρέψουμε σε αυτό που λειτουργεί και αφήστε μας να κάνουμε την δουλειά μας. Αυτό έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ σήμερα οι κάτοικοι της Γάζας μαζί με μία μόνιμη εκεχειρία», κατέληξε ο επικεφαλής της UNRWA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.