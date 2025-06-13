Ο Βρετανός, ο μοναδικός επιζών του αεροσκάφους της Air India που συνετρίβη στην Ινδία την Πέμπτη, δήλωσε ότι κατάφερε να ξεφύγει από τα συντρίμμια μέσω ενός ανοίγματος στην άτρακτο.

«Κατάφερα να λύσω τις ζώνες μου, χρησιμοποίησα το πόδι μου για να σπρώξω μέσα από αυτό το άνοιγμα και σύρθηκα έξω», δήλωσε ο Vishwashkumar Ramesh στα ινδικά κρατικά μέσα ενημέρωσης DD News, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο 40χρονος, κ. Ramesh, βρισκόταν στη θέση 11Α στην πτήση AI171 της Air India με προορισμό το Λονδίνο όταν αυτό συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στην πόλη Αχμανταμπάντ, στη δυτική Ινδία, την Πέμπτη.

Η Air India ανέφερε ότι όλοι οι άλλοι επιβάτες και το πλήρωμα σκοτώθηκαν - συμπεριλαμβανομένων 169 Ινδών υπηκόων και 52 Βρετανών υπηκόων. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί περισσότερες από 200 σοροί. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσες από αυτές είναι επιβάτες και πόσες από την περιοχή όπου έπεσε το αεροσκάφος.

Μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ο κ. Ramesh είπε ότι τα φώτα μέσα στο αεροσκάφος «άρχισαν να τρεμοπαίζουν» λίγο μετά την απογείωση.

Μέσα σε πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα, φάνηκε πως το αεροπλάνο είχε «κολλήσει στον αέρα», είπε ο ίδιος.

«Τα φώτα άρχισαν να τρεμοπαίζουν πράσινα και άσπρα... ξαφνικά χτύπησε ένα κτίριο και εξερράγη».

Το Boeing 787-8 Dreamliner συνετρίβη σε ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως ξενώνας γιατρών. Ωστόσο, ο κ. Ramesh, από το Λέστερ, είπε ότι το τμήμα στο οποίο καθόταν προσγειώθηκε κοντά στο έδαφος και δεν ήρθε σε επαφή με το κτίριο.

«Όταν η πόρτα έσπασε και είδα ότι υπήρχε λίγος χώρος, προσπάθησα να βγω από εκεί και το κατάφερα.

«Κανείς δεν θα μπορούσε να βγει από την απέναντι πλευρά, που ήταν ο τοίχος, επειδή έπεσε εκεί».

The sole survivor of the Air India plane crash, Ramesh Viswashkumar, shares his story of how he escaped from the emergency exit.



The crash in Ahmedabad, Gujarat killed 241 people. pic.twitter.com/8qF2ytRIBV — Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2025

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον κ. Ramesh να περπατάει προς ένα ασθενοφόρο, ενώ καπνός υψωνόταν στο βάθος.

Amid the tragedy of the Air India plane crash, a remarkable story emerges: Vishwashkumar Ramesh, a British national from Leicester seated in 11A, was the sole survivor, escaping with only minor scratches. #AI171 #AirIndia #AirIndiaPlaneCrash pic.twitter.com/DK2nN74vo6 — City Mirror (@citymirrorKE) June 12, 2025

Ο ίδιος δήλωσε στο κρατικό μέσο ενημέρωσης ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βγήκε ζωντανός από τα συντρίμμια.

«Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου - τις αεροσυνοδούς και δύο άτομα που είχα δει κοντά μου», είπε.

«Για μια στιγμή, ένιωσα ότι θα πέθαινα κι εγώ, αλλά όταν άνοιξα τα μάτια μου και κοίταξα γύρω μου, συνειδητοποίησα ότι ήμουν ζωντανός», πρόσθεσε ο 40χρονος και σημείωσε:

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πώς επέζησα. Βγήκα από τα συντρίμμια».

Ο γιατρός του κ. Ramesh, ο Δρ. Dhaval Gameti, δήλωσε ότι ήταν «αποπροσανατολισμένος, με πολλαπλά τραύματα σε όλο του το σώμα», αλλά ότι φαίνεται να είναι «εκτός κινδύνου».

Το πρωί της Παρασκευής, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επισκέφθηκε το σημείο της συντριβής πριν κατευθυνθεί στο νοσοκομείο για να συναντήσει τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου του κ. Ramesh, και τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο αδελφός του κ. Ramesh, ο Ajay, επέβαινε επίσης στο αεροπλάνο.

Ο άλλος αδελφός τους, Nayan Kumar Ramesh, δήλωσε στο BBC News την Πέμπτη έξω από το σπίτι τους στο Λέστερ: «Όταν μας τηλεφώνησε [ο Vishwashkumar], απλώς ανησυχούσε περισσότερο για τον Ajay... αυτό είναι το μόνο που τον νοιάζει αυτή τη στιγμή».

Ο κ. Ramesh, είναι επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Ινδία αλλά ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2003, παντρεμένος και έχει έναν τετράχρονο γιο.

