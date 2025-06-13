Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί του Boeing 787

Οι ερευνητές βρήκαν σήμερα ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του Boeing 787 της Air India που συνετρίβη την Πέμπτη σε κατοικημένη συνοικία της πόλης Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 265 άνθρωποι.

"Ο καταγραφέας των δεδομένων της πτώσης (FDR) βρέθηκε", επιβεβαίωσε ο υπουργός Αεροπορίας Ραμ Μοχάν Ναϊντού Κιντζαραπού στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. "Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος".

Το αεροσκάφος συνετρίβη την Πέμπτη σε λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωσή του στις 13.39 τοπική ώρα (11.39 ώρα Ελλάδας) με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, σύμφωνα με την ινδική πολιτική αεροπορία.

Είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου σχεδόν αμέσως μόλις άφησε το έδαφος, πριν συντριβεί έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου.

Η ουρά του αεροσκάφους φαινόταν ακόμη σήμερα σφηνωμένη στον δεύτερο όροφο οικήματος όπου διέμενε το ιατρικό προσωπικό γειτονικού νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό εκπροσώπου της τοπικής αστυνομίας, του Κανάν Ντεσάι, οι διασώστες ανέσυραν 265 πτώματα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους και των κτιρίων πάνω στα οποία συνετρίβη.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος έπεσε πάνω στην κατοικία των γιατρών, σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας.

Ο Βισουάς Κουμάρ Ραμές, Βρετανός ινδικής καταγωγής, ήταν ο μοναδικός από τους επιβάτες της πτήσης 171, η οποία μετέφερε 242 ανθρώπους, που επέζησε από θαύμα.

Οι άλλοι επιβάτες δεν είχαν την τύχη του.

Μεταξύ αυτών, η Κόνι Βίας, μία γιατρός που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φωτογραφία της, του συζύγου της και των τριών παιδιών τους να χαμογελούν, λίγο πριν από την απογείωση της πτήσης 171. Όλοι χάθηκαν, γράφει η εφημερίδα Indian Express.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, με καταγωγή από το κρατίδιο Γκουτζαράτ του οποίου η Αχμενταμπάντ είναι η μεγαλύτερη πόλη, μετέβη στο σημείο της συντριβής και επισκέφθηκε τους τραυματίες σήμερα το πρωί. Μίλησε για "εικόνα καταστροφής" και για "αδιανόητη τραγωδία".

Από το βράδυ της Πέμπτης, συγγενείς των θυμάτων έσπευσαν στην Ιατρική Σχολή της Αχμενταμπάντ για να δώσουν δείγματα του DNA τους για την αναγνώριση των σορών.

Πολλοί κάτοικοι της συνοικίας όπου έγινε η συντριβή τραυματίστηκαν.

Σε ένα από τα κτίρια στα οποία προσέκρουσε το αεροσκάφος "υπήρχαν παντού πτώματα", αναφέρει ο Μπχαράτ Σολάνκι, υπάλληλος σε παρακείμενο πρατήριο καυσίμων. Ορισμένοι ήταν τελείως απανθρακωμένοι. Άλλοι δεν είχαν πόδι ή κεφάλι".

"Για προληπτικούς λόγους, οι αρχές πολιτικής αεροπορίας έδωσαν εντολή σήμερα να αρχίσει αμέσως η επιθεώρηση των Boeing 787 που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες General Electric της Air India.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

