Τα μέλη του πληρώματος του επιβατικού αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη την 9η Αυγούστου στη Βραζιλία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 62 επιβαίνοντες ανέφερε λίγο πριν από το δυστύχημα πως υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα αποπαγοποίησης, σύμφωνα με προκαταρκτικό πόρισμα ερευνητών που παρουσιάστηκε χθες Παρασκευή.

Η συντριβή του δικινητήριου αεροπλάνου που κατασκευάζει η γαλλοϊταλική βιομηχανία ATR ήταν η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη βραζιλιάνικη επικράτεια εδώ και 17 χρόνια.

Το αεροσκάφος της Voepass εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια), προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους στο Σαν Πάουλου.

Συνετρίβη στη Βινιέντου, κάπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σαν Πάουλου, στον κήπο συγκροτήματος κατοικιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα 4 μέλη του πληρώματος και οι 58 επιβαίνοντες.

Εντυπωσιακά βίντεο τα οποία τράβηξαν περίοικοι και τα οποία γνώρισαν τεράστια διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το αεροσκάφος σε ελεύθερη πτώση ως το έδαφος. Το ATR 72 έπεσε 4.000 μέτρα μέσα σ’ ένα λεπτό.

🇧🇷 ACCIDENTE DE AVIÓN EN SAU PAULO, BRASIL, ESTA MAÑANA SE COBRA LA VIDA DE 68 PASAJEROS



ATR 72 se estrelló en Vinhedo Sấo Paulo, hoy golpeando casas.



El avión, registrado PS-VPB, pertenecía a Voepass y operaba el vuelo 2Z-2283 de Cascavel a Guarulhos.https://t.co/KCyDUjPRwu — Dan-i-El (@Danielibertari0) August 9, 2024

Σχεδόν έναν μήνα μετά το δυστύχημα, παρουσιάστηκε προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις βραζιλιάνικες αρμόδιες αρχές. Σε αυτό επισημαίνεται ότι σε συζήτηση που κατέγραψε ο αποτυπωτής ήχων πιλοτηρίου, το ένα από τα δύο λεγόμενα μαύρα κουτιά, «τα μέλη του πληρώματος έκαναν λόγο για πρόβλημα στο σύστημα αποπαγοποίησης» των πτερύγων.

Ένα λεπτό προτού το αεροσκάφος αρχίσει να χάνει ύψος, ακούγεται ο συγκυβερνήτης να λέει πως είχε σχηματιστεί «πολύς πάγος»στα φτερά, εξήγησε το κέντρο ερευνών και πρόληψης αεροναυτικών ατυχημάτων της Βραζιλίας (CENIPA).

Το πόρισμα υπογραμμίζει επίσης πως η πτήση γινόταν σε «ακραίες συνθήκες σχηματισμού πάγου».

Ωστόσο ο Μαρσέλου Μορένου, στέλεχος του CENIPA, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ακόμη δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί πως το δυστύχημα οφειλόταν στο πρόβλημα του συστήματος αποπαγοποίησης.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ορίσουμε την κατεύθυνση της έρευνας» για τα αίτια της συντριβής, επέμεινε.

🚨DISTURBING FOOTAGE: PASSENGER PLANE FULL OF PEOPLE FALLS OUT OF THE SKY IN BRAZIL ⚠️



PAY CLOSE ATTENTION TO THE VIDEO WHAT DO YOU SEE‼️ pic.twitter.com/bHq4SlgKKv — Matt Wallace (@MattWallace888) August 9, 2024

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Βραζιλίας και με τη CENIPA, το αεροσκάφος, που είχε τεθεί σε υπηρεσία αρχικά το 2010, συμμορφωνόταν προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και είχε όλες τις απαιτούμενες άδειες.

Η Voepass, που ιδρύθηκε το 1995, αρχικά με διακριτικό τίτλο Passaredo, διαθέτει στόλο 15 αεροσκαφών κι έχει το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς πτήσεων εσωτερικού της Βραζιλίας, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία.

Η πιο πρόσφατη μεγάλη αεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία είχε γίνει το 2007, όταν Airbus A320 του βραζιλιάνικου αερομεταφορέα TAM βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Κονγκόνιας του Σαν Πάουλου κι έπεσε πάνω σε αποθήκη φορτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 187 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και άλλοι 12 άνθρωποι στο έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

