Αεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία: Ξεκινά η επώδυνη διαδικασία ταυτοποίησης των 62 νεκρών

Ανασύρθηκαν και οι 62 σοροί του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Παρασκευή στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν αεροσκάφος συνετρίβη παρασύροντας στον θάνατο όλους τους επιβαίνοντες.

Ακολουθεί τώρα η επώδυνη διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων, 34 ανδρών και 28 γυναικών, από τους συγγενείς τους.

Οι σοροί του πιλότου και του συγκυβερνήτη έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Τέσσερα άτομα με διπλή υπηκοότητα ήταν μεταξύ των θυμάτων, τρεις Βενεζουελάνοι και μία Πορτογαλίδα, δήλωσε ο αερομεταφορέας Voepass, που χειριζόταν το αεροσκάφος.

Οι Βενεζουελάνοι ήταν ένα 4χρονο αγόρι, η μητέρα και η γιαγιά του, ανέφερε η τοπική εφημερίδα Globo News. Ο σκύλος του αγοριού βρισκόταν επίσης στην πτήση, την οποία πήρε η οικογένεια για να κατευθυνθεί αργότερα στην Κολομβία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι αρχές χρησιμοποιούν τις θέσεις στην πτήση, φυσικά χαρακτηριστικά, έγγραφα και αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα για να αναγνωρίσουν τα θύματα, την ώρα που τα πτώματα ανασύρονταν από τα συντρίμμια.

Συγγενείς των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο Σάο Πάολο για να δώσουν δείγματα DNA ώστε να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση.

Το «μαύρο κουτί» του αεροπλάνου που περιείχε ηχογραφήσεις και δεδομένα πτήσης εξετάζεται, για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα τι συνέβη και το αεροσκάφος έπεσε σε περιδίνηση και μετά συνετρίβη.

Το αεροπλάνο, ένα ATR-72, εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στο Σάο Πάολο. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σάο Πάολο, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Το αεροσκάφος πετούσε κανονικά μέχρι που σταμάτησε να ανταποκρίνεται σε κλήσεις και στη συνέχεα η επαφή με το ραντάρ χάθηκε. Οι πιλότοι δεν ανέφεραν έκτακτη ανάγκη ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας.

