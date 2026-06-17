Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε πρόσφατα ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ανοικτό. Ωστόσο, εκατοντάδες πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα, καθώς οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν να στείλουν τα δεξαμενόπλοια σε μια από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και αξιόπιστες εγγυήσεις προστασίας.

Προκειμένου να τους πείσουν, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν τρόπους για την επανεκκίνηση των διελεύσεων δεξαμενοπλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Μεταξύ των σχεδίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και το ενδεχόμενο ναυτικής συνοδείας έναντι αντιτίμου - ένα είδος «πάσου VIP» για τα πλοία που θα επιχειρούν να περάσουν από το στενό, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων και τα οποία επικαλείται το Politico.

Ο πρόεδρος Τραμπ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, έχουν ζητήσει προτάσεις για να πειστούν οι πλοιοκτήτες να αναλάβουν το ρίσκο της διέλευσης, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι της ενεργειακής βιομηχανίας. Οι μέχρι στιγμής συζητήσεις επικεντρώνονται στο πώς θα πειστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν ξανά κάλυψη για διελεύσεις μέσω της στενής θαλάσσιας οδού, όπου το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιτυχείς επιθέσεις σε πλοία.

«Ο πρόεδρος και η Σούζι τους έχουν δώσει ρητές εντολές να βρουν κάτι», δήλωσε πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις και στο οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία καθώς πρόκειται για ιδιωτικές συνομιλίες. «Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάθε διέλευση [από το Ορμούζ] παραβιάζει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Άρα το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει για να επιταχυνθεί η διαδικασία ώστε οι ασφαλιστές να αρχίσουν ξανά να ασφαλίζουν», προσθέτει.

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Καμία από τις προτάσεις που εξετάζονται δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η ανεύρεση λύσεων συνεχίζεται καθώς περίπου 500 πλοία, μεταξύ των οποίων 220 πετρελαιοφόρα, παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο, έξω από το Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Kpler.

Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεννόησης που καθορίζει τα ζητήματα τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τους επόμενους μήνες, όμως η κίνηση στην κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό παραμένει σε μεγάλο βαθμό «παγωμένη», καθώς οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να φοβούνται ότι η εύθραυστη εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει.

«Χάρη στο σπουδαίο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, το Στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτό», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς. «Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει πως η ελεύθερη ροή προϊόντων ενέργειας θα επιστρέψει σύντομα στα κανονικά επίπεδα, αυτά που ίσχυαν πριν από την έναρξη της Επιχείρησης «Επική Οργή». Οτιδήποτε περαιτέρω αποδίδεται σε ανώνυμες πηγές θα πρέπει να θεωρείται αβάσιμη εικασία», πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων στο Ορμούζ, ως αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέτρεψαν ουσιαστικά τη ζωτικής σημασίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό θαλάσσια οδό -από την οποία διερχόταν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο- σε «χώρο στάθμευσης».

Αυτή η διαταραχή στο εμπόριο πετρελαίου προκάλεσε άνοδο των τιμών των καυσίμων, προκαλώντας πολιτικό πονοκέφαλο στον Λευκό Οίκο και τους Ρεπουμπλικανούς στον δρόμο προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες θα μπορούσαν να κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει στα 75 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν έχουν αρχίσει να διαπραγματεύονται μια πιθανή μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν υψηλότερες από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο ίδιος ο Τραμπ προσπάθησε να προτρέψει τους πλοιοκτήτες να στείλουν περισσότερα πετρελαιοφόρα μέσω του στενού, επισημαίνοντας την Κυριακή ότι «εξουσιοδοτεί πλήρως το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ χωρίς διόδια». Ωστόσο, λίγες εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην προτροπή του.

Μία ιδέα που εξετάζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ με εκπροσώπους της ενεργειακής βιομηχανίας είναι να προσφερθεί στους πλοιοκτήτες η δυνατότητα να πληρώνουν για ταχεία διέλευση από το Ορμούζ, πιθανώς με συνοδεία πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται το Politico.

«Μεταξύ άλλων συζητείται η ταχεία διέλευση με συνοδεία, επί πληρωμή προς τις ΗΠΑ - σαν να εξασφαλίζεις ένα πάσο VIP για το πλοίο σου», δήλωσε δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών. «Η ιδέα είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέλος για ταχεία έγκριση, ίσως με στρατιωτική συνοδεία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι συζητήσεις για την επιβολή τέλους στα δεξαμενόπλοια αποτελούν επίσης μια διαπραγματευτική τακτική, χρονικά συνδεδεμένη με τη σύνοδο της G7 που διεξάγεται στη Γαλλία, ώστε να αναγκαστούν οι Ευρωπαίοι να εμπλακούν περισσότερο στην περιοχή, δήλωσε πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας προς αποφυγή τυχόν συνεπειών. Οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να επωμιστούν μόνες τους ολόκληρη την ευθύνη της περιπολίας στην περιοχή, πρόσθεσε.

Η πρόταση να επιβάλλουν οι ΗΠΑ τέλος στα πλοία, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, έχει «στόχο να δημιουργηθεί χώρος ώστε η Γαλλία, η Βρετανία και άλλοι να εμπλακούν στον Κόλπο, να αναλάβουν ευθύνη για τη ναυτική ασφάλεια και προστασία, και να δημιουργήσουν έναν πρόσθετο αποτρεπτικό παράγοντα απέναντι στους Ιρανούς, ώστε να μην επιχειρήσουν να υπαναχωρήσουν από τη συμφωνία και να χρησιμοποιήσουν το Ορμούζ ως μακροχρόνιο μηχανισμό εκβιασμού», εξήγησε.

«Αν επανέλθει ο αποκλεισμός, αν η συμφωνία καταρρεύσει, αν χρειαστεί να επαναληφθεί η στρατιωτική δράση, τα πολεμικά ναυτικά της Ευρώπης θα βρίσκονται πλέον κι αυτά εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να επιβάλλουν διόδια στα πλοία που διασχίζουν το στενό, όχι το Ιράν.

«Τι θα λέγατε να χρεώνουμε εμείς διόδια;», ρώτησε τους δημοσιογράφους. «Θα προτιμούσα να το κάνουμε αυτό παρά να τους αφήσουμε να επιβάλλουν εκείνοι. Γιατί να μην το κάνουμε; Εμείς είμαστε οι νικητές. Εμείς νικήσαμε», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ.

Στο τραπέζι έχουν πέσει και άλλες προτάσεις, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Politico. Μία εξ αυτών, που αντιμετωπίζεται πιο σοβαρά, είναι η χρήση του Νόμου περί Αμυντικής Παραγωγής ώστε να υποχρεωθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στα πλοία που πλέουν μέσω του Ορμούζ, δήλωσε ένα από τα στελέχη του ενεργειακού τομέα που έχει γνώση των συζητήσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε τον Μάρτιο να προσφέρει 20 δισ. δολάρια ως «πολιτική ασφάλιση» σε πλοιοκτήτες που ενδεχομένως θα επιχειρούσαν τη διέλευση από το Ορμούζ. Το σχέδιο, ωστόσο, δεν έτυχε θερμής υποδοχής, καθώς οι πλοιοκτήτες δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν υλικά περιουσιακά στοιχεία σε ύδατα όπου το Ιράν χρησιμοποιούσε πυραύλους, drones και μικρά σκάφη για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε φορτία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.



Πηγή: skai.gr

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