Οι ελπίδες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια γρήγορη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εξανεμίζονται, αφού πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο CNN ότι η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ των βασικών συμβούλων εξωτερικών υποθέσεων των δύο ηγετών, που ήταν προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα, έχει αναβληθεί, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ότι οι δύο «συμφώνησαν ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα».

«Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, τα οποία θα οριστούν», έγραψε στο Truth Social.

Αναβλήθηκε η συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ

Ωστόσο, η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε στο CNN αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αν και μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με το ενδεχόμενο τέλος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επίσης, δεν ήταν σαφές ποια θα ήταν τελικά η επίδραση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Λαβρόφ και του Ρούμπιο στην αναμενόμενη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εργαστεί με συνέπεια για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και διπλωματικής λύσης που θα τερματίσει αυτόν τον άσκοπο πόλεμο και θα σταματήσει τις δολοφονίες», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, στο CNN. «Έχει εμπλακεί με θάρρος και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχει την ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» που θα ακολουθήσουν μετά τη συνομιλία των προέδρων τους την περασμένη εβδομάδα σχετικά με ένα πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο τόνισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ.

«Εποικοδομητική συζήτηση»

Το Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε την τηλεφωνική συνομιλία ως «εποικοδομητική συζήτηση» που αφορούσε «πιθανά συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των συμφωνιών» που κατέληξαν ο Τραμπ και ο Πούτιν.

«Η Μόσχα εργάζεται πάνω σε ό,τι συζήτησαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Ωστόσο, πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα δήλωσε στο CNN ότι, μετά τη συνομιλία Ρούμπιο-Λαβρόφ, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η ρωσική θέση δεν έχει εξελιχθεί αρκετά πέρα από τη μαξιμαλιστική στάση της. Προς το παρόν, σύμφωνα με την πηγή, ο Ρούμπιο δεν είναι πιθανό να προτείνει την πραγματοποίηση της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά αυτή την εβδομάδα.

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από την τελευταία συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, έληξε χωρίς συμφωνία, καθώς και οι δύο ηγέτες διακήρυξαν μόνο την πρόοδο των συνομιλιών.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει καλέσει δημοσίως το Κίεβο και τη Μόσχα να «σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο».

«Πηγαίνετε στη γραμμή μάχης, όπου και αν βρίσκεται. Διαφορετικά, είναι πολύ περίπλοκο. Δεν θα καταφέρετε ποτέ να το καταλάβετε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το Σάββατο.

