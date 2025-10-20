Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο πλευρές συζήτησαν τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση των συνεννοήσεων που επιτεύχθηκαν στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, συμφώνησαν σε κατ΄ιδίαν συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη στο επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.