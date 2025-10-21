Απίστευτη ήταν η απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, σε ερώτηση δημοσιογράφου της Huffington Post, για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, η Λέβιτ, σε ανάρτησή της, του απάντησε «η μάνα σου», δικαιολογώντας την απάντησή της ως σχόλιο κατά ενός «αριστερού που επιτίθεται συνεχώς στον Τραμπ».

Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν «έχει επίγνωση ο (Αμερικανός) πρόεδρος της σημασίας της Βουδαπέστης» και συνέχισε: «Το 1994, η Ρωσία υποσχέθηκε, στη Βουδαπέστη, να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης», ενώ μετά την -άνευ προηγουμένου- απάντηση της εκπρόσωπου του Λευκού Οίκου, η ιστοσελίδα τη ρώτησε αν βρήκε την απάντησή της αστεία.

«Μου φαίνεται αστείο που εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο. Είσαι ακροαριστερός τύπος που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, ούτε οι συνάδελφοί σου στα μέσα ενημέρωσης, απλώς δεν σου το λένε κατάμουτρα. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα με τις ανειλικρινείς, προκατειλημμένες και ανόητες ερωτήσεις», έγραψε η Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μοιράστηκε στιγμιότυπα οθόνης με τα μηνύματα μεταξύ αυτής και του δημοσιογράφου, αναφέροντας: «Ο SV Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός hacker που επιτίθεται σταθερά στον Πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, το οποίο μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

«Οι ακτιβιστές που μεταμφιέζονται σε δημοσιογράφους κάνουν κακό στο επάγγελμα», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ, σε σχόλιό του επανέλαβε την απάντηση της Λέβιτ, ενώ, από την άλλη πλευρά, η απάντησή της αναρτήθηκε σε κείμενο στην ιστοσελίδα.

Τελικά, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε ποτέ στην αρχική ερώτηση, για το ποιος επέλεξε τη συγκεκριμένη πόλη για τη συνάντηση των δύο ηγετών.

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η επιλογή αυτή εξάλλου, έχει εγείρει ερωτήματα, επειδή ο Πούτιν καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ωστόσο, η Ουγγαρία φαίνεται απίθανο να εκτελέσει το ένταλμα, όπως ανέφερε το Associated Press.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.