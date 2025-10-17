Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, των προέδρων ΗΠΑ - Ρωσίας αντίστοιχα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων ή αργότερα στη Βουδαπέστη. «Δεν είναι ακόμα σαφές ποια διαδρομή θα ακολουθήσει ο Πούτιν για να φτάσει στη σύνοδο κορυφής», σημείωσε το Κρεμλίνο.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες πρέπει να αποφασιστούν σύντομα ανέφερε επίσης το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι «υπάρχει η αντίληψη ότι τίποτα δεν πρέπει να βρεθεί εκτός τραπεζιού». «Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει πρώτα να επιλυθούν από τον Λαβρόφ και τον Ρούμπιο πριν από τη σύνοδο κορυφής. Οι δύο ΥΠΕΞ θα συμφωνήσουν τον τόπο συνάντησης».

Επίσης, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι «ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε ενδεχόμενη επίλυση στο ουκρανικό ζήτημα. Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε με σαφήνεια τη στάση της Ρωσίας σχετικά την πιθανή παράδοση των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία». «Το περιεχόμενο της (σ.σ. χθεσινής) τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ Πούτιν και Τραμπ πρέπει να παραμείνει εκτός των μέσων ενημέρωσης», τόνισε παράλληλα το Κρεμλίνο.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εξαντλήσουν το δικό τους απόθεμα πυραύλων κρουζ Tomahawk προμηθεύοντάς τους στην Ουκρανία. Επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα των παραδόσεων Tomahawk στο Κίεβο είχε συζητηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι στις 17 Οκτωβρίου, ο Ζελένσκι θα του ζητήσει να προμηθεύσει τους Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευελπιστεί ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή θα οδηγήσει σε σαφείς αποφάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με το ποια οπλικά συστήματα είναι διατεθειμένες να παράσχουν, τόνισε στο μεταξύ στο Axios ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γερμάκ.

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αποφάσεις που θα βοηθήσουν να αλλάξει η στάση του Πούτιν ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Πρέπει να καταλάβει ότι με τον Πρόεδρο Τραμπ είναι αδύνατο να παίζει παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμάκ.

Επικοινωνία Πούτιν - Όρμπαν

Στο μεταξύ, ο Πούτιν πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν για να συζητήσουν την επικείμενη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Όρμπαν για τη συνομιλία του με τον Τραμπ, ενώ ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία είναι έτοιμη να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη διοργάνωση της συνόδου κορυφής.

Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία είναι κράτος μέλος στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, υπάρχει επίσημη απόφαση να αποχωρήσει. Ειδικότερα, στις 3 Απριλίου 2025, η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης, επικαλούμενη ότι το δικαστήριο έχει μετατραπεί σε «πολιτικό» σώμα.

«Δεν υπάρχει απαγόρευση ταξιδιών στον Πούτιν»

Ο πρόεδρος Πούτιν μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα στην Ουγγαρία για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε στο μεταξύ την Παρασκευή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη, σε αδιευκρίνιστη ακόμη ημερομηνία.

«Υποστηρίζουμε τον πρόεδρο Τραμπ στις ειρηνευτικές του προσπάθειες» επισήμανε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Όπως τόνισε, λόγω των κυρώσεων τα κεφάλαια του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν παγώσει, αλλά δεν υπάρχει απαγόρευση ταξιδιών.

Τον Μάρτιο του 2023 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία.

Η Μόσχα απειλεί τις ΗΠΑ: «Εχθρική ενέργεια οι παραδόσεις πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία»

«Η Μόσχα θα θεωρήσει τις παραδόσεις πυραύλων Tomahawk στο καθεστώς του Κιέβου ως εχθρική ενέργεια που θα αύξανε σημαντικά τους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια» προειδοποίησε την Παρασκευή ο Σεργκέι Ναρίσκιν, διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα θεωρήσει αυτήν την κίνηση ως εχθρική. Και ένα τέτοιο βήμα, εάν εφαρμοστεί, σίγουρα θα αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας - όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια ασφάλεια», ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης του Συμβουλίου των Επικεφαλής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Ειδικών Υπηρεσιών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

«Αυτό το θέμα, τουλάχιστον εν μέρει, συζητήθηκε χθες (Πέμπτη) κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των προέδρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», πρόσθεσε ο επικεφαλής της SVR σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στην Ουάσινγκτον το απόγευμα της Πέμπτης, τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ αισιόδοξος για την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ και την προθυμία του προέδρου να προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.

Αλλά λίγο μετά την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Ουκρανός πρόεδρος και η ομάδα του εξεπλάγησαν όταν είδαν την ανακοίνωση του Τραμπ ότι είχε μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και συμφώνησε να τον συναντήσει στην Ουγγαρία - τη λιγότερο φιλική προς την Ουκρανία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

