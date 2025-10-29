Συνιδρυτής της Ben & Jerry's κατηγορεί την Unilever πως δεν επέτρεψε γεύση παγωτού που εκφράζει αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη

Ο συνιδρυτής της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry’s, Μπεν Κοέν, κατηγόρησε την Unilever πως εμπόδισε την κυκλοφορία μιας νέας γεύσης παγωτού που εκφράζει αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη και ανακοίνωσε πως βρήκε άλλο τρόπο για να τη δημιουργήσει και να την κυκλοφορήσει.

Η Ben & Jerry’s είναι γνωστή για τον ακτιβισμό της και μέσω της εταιρείας εκφράζονται απόψεις της για πολιτικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στη Γάζα.

Ο Κοέν, με τη δήλωσή του, εντείνει τη μακροχρόνια διαμάχη της εταιρείας με την Unilever, τον βρετανικό κολοσσό των συσκευασμένων προϊόντων που κατέχει την εταιρεία παγωτών από το 2000.

Οι συνιδρυτές της Ben & Jerry’s τα έχουν βάλει και με τη θυγατρική Magnum, κατηγορώντας την, όπως και την Unilever, ότι εμποδίζουν παράνομα την εταιρεία τους να «τιμήσει την κοινωνική της αποστολή».

Ο Κοέν ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram την Τρίτη ότι δημιουργεί ένα νέο σορμπέ παγωτό με γεύση καρπούζι και ζήτησε ιδέες για το όνομα του προϊόντος και τα συστατικά που θα πρέπει να προστεθούν.

Το καρπούζι έχει γίνει σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, λόγω των χρωμάτων του, τα οποία είναι παρόμοια με εκείνα της παλαιστινιακής σημαίας – κόκκινο, πράσινο, μαύρο και λευκό.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας ανέφερε από την κουζίνα του πως: «Κάνω αυτό που εκείνοι δεν μπόρεσαν να κάνουν. Φτιάχνω ένα παγωτό με γεύση καρπούζι που στέλνει μήνυμα για μόνιμη ειρήνη στην Παλαιστίνη και για αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στη Γάζα».

Το νέο παγωτό θα κυκλοφορήσει υπό την επωνυμία Ben’s Best, την εταιρεία του Κοέν, και θα παράγεται ανεξάρτητα από την Ben & Jerry’s.

Η Ben’s Best ιδρύθηκε το 2016 για να υποστηρίξει τον πρώην υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ, Μπέρνι Σάντερς, με τη γεύση παγωτού «Bernie’s Back».

Ο Κοέν είπε πως θα δημιουργήσει και άλλες γεύσεις παγωτού που θα αναφέρονται σε θέματα τα οποία η Ben & Jerry’s δεν μπόρεσε να θίξει δημοσίως λόγω της Unilever.

Υπενθυμίζεται πως λόγω της διαμάχης με την Unilever, ο έτερος συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο. Τότε ο Κοέν δήλωσε ότι «ο Τζέρι έχει πραγματικά μεγάλη καρδιά και αυτή η σύγκρουση με την Unilever την ράγιζε».



Πηγή: skai.gr

