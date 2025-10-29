Η Deutsche Bank ανακοίνωσε την Τετάρτη αύξηση 7% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, μετά την σημαντική αύξηση των εσόδων του τμήματος παγκόσμιων επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Oι επενδυτικές υπηρεσίες ήταν και πάλι ο μεγαλύτερος μοχλός εσόδων της Deutsche, χάρη στην αύξηση των συναλλαγών ομολόγων και της έκδοσης ομολόγων κατά το τρίμηνο, σημειώνει το Reuters.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των οικονομικών στόχων μας για το 2025», δήλωσε ο διευθύνων Σύμβουλος Christian Sewing.

Η Deutsche, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 1,56 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το τρίμηνο, από 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για κέρδη περίπου 1,34 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η επενδυτική τράπεζα της Deutsche Βank, η οποία δραστηριοποιείται από το Σίδνεϊ έως τη Νέα Υόρκη, σημείωσε αύξηση 18% στα έσοδα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για αύξηση 10,8%.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής της τράπεζας, τα έσοδα από τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος, μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες της τράπεζας, αυξήθηκαν κατά 19%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για αύξηση 8,1%. Τα έσοδα αυτά αυξήθηκαν κατά 21% στην JPMorgan και κατά 17% στην Goldman.

Πηγή: skai.gr

