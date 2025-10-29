Η UBS ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 74%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της αστάθειας των χρηματοπιστωτικών αγορών που προκλήθηκε από την παγκόσμια αναταραχή στους δασμούς, καθώς και από την ανανέωση των δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας δήλωσε επίσης ότι είναι αισιόδοξη για τα σχέδιά της για επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ. δολαρίων φέτος, καθώς και για τους χρηματοοικονομικούς στόχους της για το 2026. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες, το ισχυρό ελβετικό φράγκο και οι υψηλότεροι δασμοί στις ΗΠΑ σκιάζουν τις προοπτικές για την ελβετική οικονομία.

Η UBS αναμένει ότι η δραστηριότητα των συναλλαγών θα παραμείνει υγιής το τέταρτο τρίμηνο, αλλά δήλωσε ότι «το κλίμα μπορεί να αλλάξει γρήγορα, καθώς η εμπιστοσύνη στις προοπτικές δοκιμάζεται», σημειώνει το Reuters.

Η UBS δήλωσε επίσης ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του ελβετικού δικαστηρίου, η οποία έχει ήδη αμφισβητηθεί από την ελβετική ρυθμιστική αρχή FINMA, ότι η διαγραφή 16,5 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων σε ομόλογα της Credit Suisse ήταν παράνομη. Η τράπεζα δεν έχει σχέδια να προβεί σε προβλέψεις σε σχέση με την υπόθεση, ανέφερε η UBS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.