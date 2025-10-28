Έσπασε το φράγμα των 4 τρισ. δολαρίων η κεφαλαιοποίηση της Apple

Η Apple ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 4 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση την Τρίτη και έγινε η τρίτη εταιρεία των Big Tech που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τα νέα μοντέλα iPhone καθησύχασε τις ανησυχίες για τη βραδεία πρόοδό της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει άλμα της τάξης του 13% από τις 9 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία παρουσίασης των νέων προϊόντων της, σε μια εντυπωσιακή αναστροφή.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η μετοχή της Apple είχε δεχθεί πιέσεις εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού στην Κίνα και της αβεβαιότητας σχετικά με το πώς η εταιρεία θα αντιμετωπίσει τους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς στις ασιατικές οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία, όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα εργοστάσιά της.

Ωστόσο, τα τελευταία μοντέλα της, συμπεριλαμβανομένων των iPhone 17 και iPhone Air, κέρδισαν για μια ακόμη φορά τους καταναλωτές -από το Πεκίνο μέχρι τη Μόσχα- μέσα σε λίγες εβδομάδες από το λανσάρισμά τους, ενώ η εταιρεία απορρόφησε το αυξημένο κόστος που προκάλεσαν οι δασμοί.

Σύμφωνα με αναλυτές, το λεπτό design του iPhone Air θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να αντιμετωπίσει ανταγωνιστές όπως η Samsung Electronics, ενώ οι πρώτες πωλήσεις του iPhone 17 ξεπέρασαν κατά 14% εκείνες του προκατόχου του στις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Counterpoint.

Η Evercore ISI προβλέπει ότι η ισχυρή ζήτηση για τα νέα iPhone θα επιτρέψει στην Apple να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο και να κάνει αισιόδοξες προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο, που λήγει τον Δεκέμβριο.

Η Apple είναι πλέον η τρίτη εταιρεία η κεφαλαιοποίηση της οποίας ξεπερνά το ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, μετά την Nvidia, που παραμένει στην κορυφή με κεφαλαιοποίηση άνω των 4,5 τρισ. δολαρίων, και τη Microsoft, που επανήλθε στο «κλαμπ» των 4 τρισ. μετά την άνοδο που σημείωσε η μετοχή της σε συνέχεια της συμφωνίας με την OpenAI.

