Μωρό βρέθηκε να μπουσουλάει στον δρόμο δύο ημέρες αφότου είχε εξαφανιστεί στο Μισισιπί

Από θαύμα βρέθηκε ζωντανό μωρό ενός έτους, το οποίο είχε εξαφανιστεί για δύο ημέρες, πριν βρεθεί από οδηγό φορτηγού να μπουσουλάει κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στο Μισισιπή.

Ο σερίφης της Λουιζιάνα ανέφερε ότι το μωρό - για το οποίο υπήρχαν φόβοι ότι ήταν νεκρό μετά την εξαφάνισή του- είχε πληγές από δαγκωματιές, αλλά κατά τα άλλα φαινόταν να είναι σε καλή κατάσταση.

Την περασμένη Δευτέρα είχε βρεθεί νεκρός ο 4χρονος αδερφός του μωρού, σε λίμνη πίσω από αυτοκινητόδρομο κοντά στα σύνορα του Τέξας.

Η αστυνομία που ερευνά τον θάνατό του είπε ότι το αγόρι εθεάθη για τελευταία φορά με την 25χρονη μητέρα του και το μωρό στις 6 Ιουλίου.

Η μητέρα συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στο Μερίντιαν του Μισισιπή, περισσότερο από 350 μίλια από το σημείο όπου βρέθηκαν τα παιδιά.

Μετά τον εντοπισμό της σορού του τετράχρονου, οι αρχές, φοβούμενοι τα χειρότερα, αναζητούσαν και το μωρό στη λίμνη, μέχρι που τηλεφώνησε στις αρχές ο οδηγός του φορτηγού.

Ο σερίφης είπε ότι πρόκειται για θαύμα, καθώς το μωρό ήταν εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης για δύο ημέρες, στη διάρκεια των οποίων καταρρακτώδεις βροχές και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την πολιτεία.

«Αυτό το παιδί πέρασε δύο μέρες έξω στην άκρη του δρόμου με την καταιγίδα Beryl» είπε ο σερίφης.

«Δόξα τω Θεώ που το είδε ο φορτηγατζής».

Πηγή: skai.gr

