Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση ενός σπηλαίου από πάγο στην Ισλανδία.

Το δυστύχημα σύμφωνα με το Associated Press συνέβη χθες όταν μια ομάδα τουριστών επισκεπτόταν τον παγετώνα Breidamerkurjokull στη νότια Ισλανδία.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τοπική αστυνομία αναφέρει ότι οι πρώτοι ανταποκριτές έλαβαν κλήση λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς μια ομάδα περίπου 25 ξένων τουριστών από διάφορες εθνικότητες εξερευνούσαν σπηλιές πάγου όταν τέσσερις άνθρωποι χτυπήθηκαν από πάγο.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ένας πέθανε από τα τραύματά του στο σημείο του δυστυχήματος, ένας άλλος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας και σύμφωνα με πληροφορίες σε σταθερή κατάσταση.

Ένας μεγάλος αριθμός διασωστών εργάστηκε όλο το απόγευμα και μέχρι το βράδυ αναζητώντας τους δύο αγνοούμενους. Η επιχείρηση διεκόπη μετά το σκοτάδι λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, αλλά θα συνεχίστηκε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ισλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RUV ανέφερε ότι οι προσπάθειες μεταφοράς εξοπλισμού και προσωπικού μέχρι τον παγετώνα είχαν αποδειχθεί δύσκολες λόγω του ανώμαλου εδάφους και η κοπή του πάγου γινόταν κυρίως με το χέρι και με αλυσοπρίονα.

Ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Visir ανέφερε ότι η ομάδα βρισκόταν σε οργανωμένη περιήγηση στο σπήλαιο πάγου και συνοδευόταν από έναν ξεναγό, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν έξω από το σπήλαιο όταν κατέρρευσε. Η σπηλιά του πάγου είναι δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες.

Η κατάρρευση πιθανότατα δεν σχετίζεται με μια ηφαιστειακή έκρηξη στη νοτιοανατολική Ισλανδία την Παρασκευή, περίπου 300 χιλιόμετρα (185 μίλια) μακριά από τον παγετώνα.

