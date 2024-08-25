Λογαριασμός
ΟΗΕ: Καλεί τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις εχθροπραξίες

«Οι ενέργειες αυτές θέτουν σε κίνδυνο τόσο τον λαό του Λιβάνου όσο και τον λαό του Ισραήλ», ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες "ανησυχεί βαθύτατα" για την κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και καλεί τις δύο πλευρές να επανέλθουν αμέσως στην παύση των εχθροπραξιών, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Οι ενέργειες αυτές θέτουν σε κίνδυνο τόσο τον λαό του Λιβάνου όσο και τον λαό του Ισραήλ, και απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση

