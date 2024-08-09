Βίντεο καταγράφει βιασμό Παλαιστινίου από Ισραηλινούς στρατιώτες

Πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και μεταδόθηκαν από το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το περιστατικό που συνέβη στα τέλη Ιουλίου και οδήγησε στη σύλληψη εννέα στρατιωτών και σε έρευνα από τις ισραηλινές αρχές έχει διχάσει τη χώρα, με πολλούς Ισραηλινούς να δηλώνουν σοκαρισμένοι μπροστά από τις εικόνες του βίντεο, και άλλους, μεταξύ των οποίων μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, να καταγγέλλουν τις συλλήψεις στρατιωτών, υποβαθμίζοντας τη σημασία του φερόμενου συμβάντος.

Το συμβάν φέρεται να συνέβη στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο, το οποίο έχει επαληθευτεί από το Al Jazeera και από τον Guardian, δείχνει τον κρατούμενο να επιλέγεται από μια μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων που βρίσκονται αλυσοδεμένοι στο πάτωμα. Στη συνέχεια, το θύμα οδηγείται σε έναν τοίχο. Εκεί οι φρουροί υψώνουν τις ασπίδες τους για να κρύψουν τα πρόσωπά τους από την κάμερα και προχωρούν στον βιασμό του κρατούμενου.

Η επίθεση πιστεύεται ότι ήταν τόσο βάναυση που, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το θύμα δεν μπορεί να περπατήσει. '

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz μίλησε με τον Γιοέλ Ντονσίν, τον θεράποντα γιατρό του κρατούμενου, που είπε ότι ο τελευταίος υπέστη «ρήξη εντέρου, σοβαρό τραυματισμό στον πρωκτό, βλάβη στους πνεύμονες και σπασμένα πλευρά».

Δέκα στρατιώτες συνελήφθησαν τελικά για τον βιασμό αυτό που συνέβη στις 29 Ιουλίου.

Οι στρατιώτες ανήκουν σε μια μονάδα γνωστή ως Force 100, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Σντε Τεϊμάν, σύμφωνα με τη Haaretz.

Στρατιωτικοί εισαγγελείς απελευθέρωσαν τρεις από τους συλληφθέντες στρατιώτες στις 4 Αυγούστου, επιπλέον των δύο που είχαν προηγουμένως απελευθερωθεί από τους ανακριτές έπειτα από ακροαματική διαδικασία στο στρατοδικείο στο Κφαρ Γιόνα στις 30 Ιουλίου, κατά την οποία διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να υποστηρίξουν τους συλληφθέντες στρατιώτες.

Το βίντεο συγκλόνισε πολλούς στην ισραηλινή κοινωνία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο ΟΗΕ έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η B’Tselem, μια ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλε προχθές ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν υποστεί «κακομεταχείριση και βασανιστήρια», με «συστηματικό» τρόπο, στις ισραηλινές φυλακές μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την μκο, πάνω από δέκα κέντρα κράτησης έχουν μετατραπεί σε «de facto στρατόπεδα βασανιστηρίων».

Η δημοσιοποίηση των ευρημάτων της B’Tselem καταγράφεται μια εβδομάδα έπειτα από αυτήν έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι υφίστανται μεταχείριση που μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήρια.

Το βίντεο του φερόμενου ομαδικού βιασμού είναι το πιο πρόσφατο σε ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων για κακοποιήσεις, σεξουαλικές επιθέσεις και συστηματική στέρηση τροφής και παροχής ιατρικής περίθαλψης που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι στο ισραηλινό σύστημα φυλακών, σύμφωνα με την B’Tselem.

«Οι συνθήκες στο Σντε Τεϊμάν δεν είναι μοναδικές. Είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου», είπε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Σαϊ Παρνές, στο Al Jazeera.

Ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει πως «οποιαδήποτε πράξη κακομεταχείρισης κρατουμένων, είτε κατά τη σύλληψη είτε κατά την ανάκρισή τους, είναι παράνομη, αντίκειται προς τους κανονισμούς και απαγορεύεται αυστηρά».

«Όλα επιτρέπονται, όλα νομιμοποιούνται»

Ωστόσο, για ορισμένους, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, η οργή πρέπει να επικεντρωθεί στο «έγκλημα» της βιντεοσκόπησης του ομαδικού βιασμού και όχι στον ίδιο τον υποτιθέμενο βιασμό.

Χθες βράδυ με ανάρτηση στο Χ, ο Σμότριτς ζήτησε να διεξαχθεί αμέσως ποινική έρευνα για τον εντοπισμό εκείνων που διέρρευσαν το βίντεο. Σύμφωνα με τον υπουργό, είχαν σκοπό να «βλάψουν τους έφεδρους στρατιώτες, να προκαλέσουν τεράστια ζημιά στην εικόνα του Ισραήλ στον κόσμο και να επιβληθούν στους στρατιώτες οι πιο βαριές ποινές».

Άλλοι έσπευσαν να υποστηρίξουν τους συλληφθέντες στρατιώτες, όπως ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ που είπε ότι οποιαδήποτε ενέργεια –ακόμη και ο ομαδικός βιασμός– είναι επιτρεπτή αν γίνεται για την ασφάλεια του κράτους.

Μετά τη σύλληψη των εφέδρων στις 29 Ιουλίου, όχλοι ακροδεξιών, μεταξύ των οποίων ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης, εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις στο Σντε Τεϊμάν στο νότιο Ισραήλ αργότερα την ίδια μέρα.

Μη μπορώντας να βρουν και να απελευθερώσουν τους συλληφθέντες στρατιώτες, στη συνέχεια πήγαν στη βάση στο Μπέιτ Λιντ, 60 χιλιόμετρα μακριά, όπου κρατούνταν οι στρατιώτες για ανάκριση, για να ζητήσουν την απελευθέρωση τους.

Η αναταραχή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας σε δικαστήριο, που συγκλήθηκε την Τετάρτη για να ακούσει τις αναφορές των κρατουμένων του Σντε Τεϊμάν που φέρεται να έχουν βασανιστεί. Οι διαδικασίες του δικαστηρίου διακόπηκαν από διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και θύματα της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίοι φώναζαν «Ντροπή».

Ισραηλινοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων μελών του υπουργικού συμβουλίου, υπερασπίστηκαν επίσης τους κατηγορούμενους. Ο Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωφρονιστική υπηρεσία, είπε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την ημέρα της σύλληψης των εφέδρων ότι ήταν «ντροπή» για το Ισραήλ να συλλαμβάνει «τους καλύτερους ήρωές μας».

Την ίδια μέρα, ο Σμότριτς, ο οποίος ήταν μέσα στον ακροδεξιό όχλο που εισέβαλε στη φυλακή, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ότι «οι στρατιώτες των IDF αξίζουν σεβασμό» και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «εγκληματίες».

Όταν ο Αχμάντ Τίμπι, Άραβας βουλευτής ρώτησε σε συνεδρίαση της Κνεσέτ την περασμένη εβδομάδα αν είναι νόμιμο «να χώνεις ένα ραβδί στον πρωκτό ενός ανθρώπου», ο Χανός Μιλουίνσκι, μέλος του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε: «Αν είναι μαχητής της Χαμάς, οτιδήποτε είναι νόμιμο, όλα επιτρέπονται! Όλα!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

