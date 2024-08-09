Χιλιάδες φανς της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία προσπάθησαν να αφήσουν στην άκρη την πικρία τους που δεν μπόρεσαν να δουν την Αμερικανίδα ποπ σταρ σε τρεις συναυλίες της στη Βιέννη, οι οποίες ακυρώθηκαν λόγω ενός σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης, που απέτρεψαν οι αρχές.

Πολλοί συγκεντρώθηκαν σε διάφορα μέρη της πόλης, κάνοντας υπαίθρια πάρτι με τραγούδια της Σουίφτ, όπου αντάλλαξαν «βραχιόλια φιλίας» για τα οποία είναι τόσο γνωστοί οι θαυμαστές της και έβγαλαν αμέτρητες selfies.

Ορισμένοι χώροι πρόσφεραν δωρεάν ποτά σε όσους είχαν βγάλει εισιτήρια για τις ακυρωμένες συναυλίες.

Τα εισιτήρια για τις προγραμματισμένες συναυλίες στη Βιέννη είχαν εξαντληθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι του 2023.

Υπολογίζεται ότι 170.000 θαυμαστές αναμένονταν να παρακολουθήσουν τις συναυλίες. Πολλοί από αυτούς βρίσκονταν ήδη στην πόλη όταν ανακοινώθηκε η ακύρωση των συναυλιών

Η ίδια η Σουίφτ δεν έχει σχολιάσει ακόμη τα γεγονότα. Η 34χρονη έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να απευθυνθεί στους 285 εκατομμύρια followers της στο Instagram.

Ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της Eras είναι το στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

Οι συναυλίες της στο Λονδίνο ξεκινούν την Πέμπτη και ολοκληρώνονται στις 20 Αυγούστου, όταν θα φύγει από την Ευρώπη.

Η περιοδεία της ολοκληρώνεται με παραστάσεις στο Τορόντο και το Βανκούβερ τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

