Reuters: Οι ΗΠΑ θα άρουν την απαγόρευση πώλησης όπλων στη Σαουδική Αραβία

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αποφάσισε να άρει την απαγόρευση των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν στο Reuters την Παρασκευή τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αντιστρέφοντας μια τριετή πολιτική πίεσης στο Βασίλειο για να τελειώσει ο πόλεμος στην Υεμένη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημέρωσε το Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα για την απόφασή της να άρει την απαγόρευση, είπε ένας βοηθός του Κογκρέσου, ενώ πηγή ανέφερε στο Reuters ότι οι πωλήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμα και από την επόμενη εβδομάδα.

«Οι Σαουδάραβες εκπλήρωσαν τους όρους της συμφωνίας και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στους δικούς μας, επιστρέφοντας στις κανονικές παραγγελίες μέσω κατάλληλης ειδοποίησης και διαβούλευσης από το Κογκρέσο», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Από τον Μάρτιο του 2022 - όταν οι Σαουδάραβες και οι Χούθι συνήψαν εκεχειρία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ - δεν έχουν γίνει αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη και τα διασυνοριακά πυρά από την Υεμένη προς το Βασίλειο έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό, δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ο Μπάιντεν είχε υιοθετήσει την πιο σκληρή στάση σχετικά με τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία το 2021, επικαλούμενος την εκστρατεία του βασιλείου κατά των Χούθι στην Υεμένη που είναι ευθυγραμμισμένοι με το Ιράν, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες αμάχων.

Ο πόλεμος της Υεμένης θεωρείται ως μία από τις πολλές μάχες αντιπροσώπων μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθι ανέτρεψαν την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία από τη Σαναά στα τέλη του 2014 και βρίσκονται σε πόλεμο εναντίον μιας στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας από το 2015, μια σύγκρουση που έχει σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αφήσει το 80% του πληθυσμού της Υεμένης να εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια.



Πηγή: skai.gr

