Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα παραχωρήσει «από περιέργεια» σήμερα μία συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic, λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις του τελευταίου σχετικά με μία παραβίαση κυβερνητικής ασφάλειας, αποκαλύψεις που ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε ως ένα «κυνήγι μαγισσών».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social ότι θα δώσει τη συνέντευξη στον δημοσιογράφο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ «προκειμένου να δει εάν το The Atlantic μπορεί να είναι ειλικρινές» και μπορεί να γράψει «ένα δίκαιο άρθρο για τον Τραμπ».

«Το άρθρο που θα γράψουν, όπως είπαν στις ομάδες μου, θα έχει τίτλο "Ο σημαντικότερος πρόεδρος αυτού του αιώνα"», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα δημοσιευτεί.

Στα τέλη Μαρτίου, ο σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς είχε προσθέσει τον Τζέφρι Γκόλντμπεργκ κατά λάθος σε μια ομάδα διαλόγου στο Signal που αφορούσε επικείμενα πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης και στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών ο υπουργός Άμυνας, ο αντιπρόεδρος ή ακόμα και οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και της CIA.

Μπροστά στο σκάνδαλο, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις του The Atlantic και να πλήξει την αξιοπιστία του Γκόλντμπεργκ.

Ανακοινώνοντας σήμερα αυτήν τη συνέντευξη, ο Τραμπ κατηγόρησε τον αρχισυντάκτη του περιοδικού ότι βρίσκεται πίσω από «πολλές φανταστικές ιστορίες» για το πρόσωπό του.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επικαλέστηκε μία διαμάχη που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του και την οποία συνεχίζει να καταγγέλλει ως «μία απάτη» του περιοδικού.

Το 2018, ο Τραμπ είχε αρνηθεί να επισκεφθεί, όπως προβλεπόταν, ένα κοιμητήριο στη Γαλλία για Αμερικανούς στρατιώτες που είχαν πολεμήσει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επισήμως εξαιτίας των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών που θα εμπόδιζαν μία μετακίνηση με ελικόπτερο. Όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλέστηκε το The Atlantic, φοβόταν ότι η βροχή θα χάλαγε τα μαλλιά του. Και, σύμφωνα πάντα με το περιοδικό, είχε πει: «Γιατί πρέπει να πάω σε αυτό το κοιμητήριο; Είναι γεμάτο από "losers"», αποτυχημένους.

