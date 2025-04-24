Βατικανό: Επέτρεψαν σε μοναχή που ήξερε τον Φραγκίσκο να κλάψει δίπλα στο φέρετρό του

Σπαρακτικός αποχαιρετισμός... Το Βατικανό έσπασε το πρωτόκολλο για μια ηλικιωμένη μοναχή και στενή φίλη του Πάπα Φραγκίσκου για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ενώ επισκεπτόταν το φέρετρό του στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Η γαλλο-αργεντινή μοναχή, η αδελφή Ζενεβιέβ Τζενίνγκρος, εθεάθη σε πλάνα από την πρώτη μέρα του δημόσιου προσκυνήματος του Φραγκίσκου να πλησιάζει σε απαγορευμένο σημείο για να προσευχηθεί δίπλα στο φέρετρο του αείμνηστου Ποντίφικα.

Το συγκεκριμένο σημείο παραδοσιακά προορίζεται για καρδινάλιους, επισκόπους και ιερείς, αλλά δόθηκε η δυνατότητα στην 81χρονη να θρηνήσει εκεί λόγω της στενής φιλίας που είχε με τον Φραγκίσκο.

Αποσπάσματα τη στιγμή που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη Τζενίνγκρος να βαδίζει προς ένα κόκκινο σχοινί που περιβάλλει το φέρετρο με τη βοήθεια ενός αξιωματούχου, ο οποίος την οδηγεί.

Η καλόγρια, που ο Φραγκίσκος της ονόμαζε χαϊδευτικά «L'enfant terrible» ("τρομερό παιδί") στάθηκε ήσυχα στη μία πλευρά του ανοιχτού φέρετρου.

Σε μια στιγμή συγκίνησης, ξέσπασε σε κλάματα σκουπίζοντας τα δάκρυα του προσώπου της με ένα μαντίλι, στεκόμενη λίγα μέτρα μακριά από τη σορό του αείμνηστου Πάπα.

Παρά το γεγονός ότι παραβίασε αυτό που παραδοσιακά θεωρείται πρωτόκολλο, κανένας αξιωματούχος ασφαλείας δεν παρενέβη, επιτρέποντας στη στενή φίλη του Φραγκίσκου μια σημαντική στιγμή αποχαιρετισμού.

Τον Ιούλιο, ο Πάπας είχε επισκεφθεί προσωπικά την 81χρονη στην Όστια της Ρώμης, για να αναγνωρίσει το μακροχρόνιο ανθρωπιστικό της έργο.



