Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαιτήσουν από τη Ρωσία να αποδεχθεί το δικαίωμα της Ουκρανίας να διαθέτει τον δικό της στρατό και αμυντική βιομηχανία, ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να θέσει το ζήτημα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην επόμενη συνάντησή τους, σύμφωνα τις πηγές του Bloomberg.

Η αποδοχή του αιτήματος να επιτραπεί στην Ουκρανία να έχει έναν επαρκώς εξοπλισμένο και στελεχωμένο στρατό, όπως ζητούν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, θα σήμαινε ότι ο Πούτιν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον όρο περί αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας, έναν από τους βασικούς ισχυρισμούς του για την έναρξη του πολέμου.

Πρόκειται για ένδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει κάποιες υποχωρήσεις και από το Κρεμλίνο, πέραν της Ουκρανίας, καθώς προσπαθεί να βάλει τέλος σε έναν πόλεμο που έχει εισέλθει στο τέταρτο έτος του.

Οι επικριτές μέχρι τώρα θεωρούσαν τις προτάσεις των ΗΠΑ ως ευνοϊκές προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επιμονής της κυβέρνησης Τραμπ να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί επίσης η Μόσχα να επιστρέψει στην Ουκρανία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον οποίο κατέλαβε στις αρχές της πλήρους κλίμακας εισβολής της στη γειτονική χώρα το 2022. Το εργοστάσιο θα περάσει στη συνέχεια υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ώστε να διαχειρίζονται την ενέργεια και για τις δύο πλευρές, ανέφεραν οι πηγές. Πρόσθεσαν ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν επίσης να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα έχει πρόσβαση στον ποταμό Δνείπερο και ότι τα εδάφη της περιοχής του Χαρκόβου, τα οποία έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, θα επιστραφούν. Ο Πούτιν έχει απαιτήσει την αναγνώριση του συνόλου των περιοχών Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ και Χερσώνας, παρά το γεγονός ότι δεν τις έχει καταλάβει πλήρως.

Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις, ακόμη και ενώ διεξάγονται συνομιλίες και ενώ δηλώνει ότι είναι έτοιμη για ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του έτους εναντίον της Ουκρανίας, με στόχο το Κίεβο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Αυτό ανάγκασε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διακόψει πρόωρα την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική την Πέμπτη. Πριν φύγει, πάντως, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για κόκκινες γραμμές χωρίς μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.