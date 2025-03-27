Στόχος της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου έχει γίνει τις τελευταίες δύο ημέρες ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, ο συντάκτης του The Atlantic από την στιγμή που έκανε γνωστό ότι υψηλόβαθμοι σύμβουλοι ασφαλείας του Λευκού Οίκου τον περιέλαβαν στους συμμετέχοντες σε απόρρητη συνομιλία στο δίκτυο Signal όπου συζητούσαν πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη.

Ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ δέχεται συνεχώς «πυρά» με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «χαμένο» και «ανήθικο». Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μάικ Γουλτς, ο οποίος πρόσθεσε κατά λάθος τον Γκόλντμπεργκ στην ομαδική συνομιλία τον χαρακτήρισε «ψεύτη» και «απόβρασμα». Ο Λευκός Οίκος τον κατηγόρησε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εκείνος ευθύνεται που μπήκε στη συζήτηση.

Μιλώντας στο BBC, ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ περιγράφει πώς ξεκίνησαν όλα και πως έφτασε να βρίσκεται στο επίκεντρο παγκοσμίως από την μία ημέρα στην άλλη. Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν όταν έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του, μέσω της δημόσιας διαθέσιμης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, δημοφιλές μεταξύ δημοσιογράφων και κυβερνητικών αξιωματούχων. Ένας λογαριασμός με το όνομα του Γουλτς του είχε στείλει μήνυμα, με τον ίδιο να υποθέτει αρχικά ότι ήταν φάρσα.

«Μου ζήτησε να μιλήσουμε. Είπα ναι. Και το επόμενο πράγμα που ξέρω είναι ότι βρέθηκα σε αυτή την πολύ περίεργη ομάδα συνομιλίας με την ηγεσία εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Ο Γκόλντμπεργκ αποκάλυψε ότι έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Γουλτς αλλά αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

«Μπορεί να λέει προφανώς ό,τι θέλει, αλλά δεν σχολιάζω τη σχέση ή τη μη σχέση μου», μου είπε ο Γκόλντμπεργκ. «Ως ρεπόρτερ, απλά δεν νιώθω άνετα να μιλάω δημόσια για σχέσεις που μπορεί να έχω ή να μην έχω με ανθρώπους που είναι δημιουργοί ειδήσεων».

Σχολιάζοντας ο Γκόλντμπεργκ το γεγονός ότι ανώτατος σύμβουλος ασφαλείας ζήτησε από τον Ίλον Μασκ, να διερευνήσει πώς συνέβη το λάθος είπε: «Αλήθεια, θα ρωτήσετε τον Ίλον Μασκ πώς καταλήγει ο αριθμός τηλεφώνου κάποιου στο τηλέφωνο κάποιου; Εννοώ ότι ξέρετε, τα περισσότερα 8χρονα παιδιά θα μπορούσαν να το καταλάβουν», είπε.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Γκόλντμπεργκ προστέθηκε στην υψηλού επιπέδου συζήτηση η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε με κάθε τρόπο ότι οι επίμαχες συνομιλίες δεν περιελάμβαναν απόρρητα στρατιωτικά στοιχεία. Η ομάδα του περιοδικού επικοινώνησε με τις αμερικανικές υπηρεσίες που συμμετείχαν στην ομαδική συνομιλία ρωτώντας αν είχαν αντίρρηση για τη δημοσίευση των κειμένων. Κάποιοι απάντησαν ότι πράγματι είχαν αντίρρηση, ωστόσο το περιοδικό αποφάσισε να προχωρήσει με τη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων. Ερωτηθείς για την απόφαση να δημοσιευτούν τελικά οι συνομιλίες ο συντάκτης του The Atlantic απάντησε:

«Μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό να δούμε εδώ και μόλις οι Τούλσι Γκάμπαρντ και ο Τζον Ράτκλιφ είπαν ότι δεν υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες, δεν υπάρχουν απόρρητες πληροφορίες κ.λπ. - νιώσαμε ότι, χμ, διαφωνούμε», είπε. «Το λένε αυτό, και εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τα κείμενα, οπότε ίσως θα έπρεπε να τα δει ο κόσμος» επισήμανε.

«Αν ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας, μου στέλνει μήνυμα, λέγοντάς μου ότι επρόκειτο να εξαπολυθεί επίθεση στην Υεμένη - λέγοντάς μου τι είδους αεροσκάφος θα χρησιμοποιηθεί, τι είδους όπλα θα χρησιμοποιηθούν και όταν οι βόμβες θα πέσουν δύο ώρες μετά τη λήψη του κειμένου - αυτό μου φαίνεται ευαίσθητη πληροφορία, πληροφορίες πολεμικού σχεδιασμού», είπε.

Όπως μεταδίδει το BBC, το νέο άρθρο του The Atlantic περιλαμβάνει εκτεταμένα screen shots του Chat, το οποίο ξεκινά στις 15 Μαρτίου, στις 11:44 π.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ), δηλαδή 31 λεπτά πριν από την απογείωση των πρώτων πολεμικών αεροσκαφών των ΗΠΑ κατά των Χούτι, με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ να ανακοινώνει μια επερχόμενη ενημέρωση. Ακολουθεί αναφορά των όπλων, του στόχου και της θέσης του στόχου.

Ένα επόμενο κείμενο αμέσως μετά αναφέρει και πάλι περαιτέρω όπλα και χρονισμούς. Ακολουθεί ένα κείμενο από τον Μάικ Γουόλτς στις 01:48 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ) που περιέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στην Υεμένη.

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την στήριξή του στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ την Τετάρτη, λέγοντας ότι «κάνει σπουδαία δουλειά» και περιέγραψε τον Γκόλντμπεργκ ως «κακοφάγο». Ωστόσο και πάλι ο δημοσιογράφος δεν πτοήθηκε από τα σχόλια αφού δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται την οργή του Τραμπ. Το 2020 δημοσίευσε ένα άρθρο στο The Atlantic όπου ανώτεροι στρατιωτικοί ανέφεραν ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε στους πεσόντες Αμερικανούς στρατιώτες ως «κορόιδα» και «χαμένους», κάτι που ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του αρνήθηκαν σθεναρά.

«Αυτή είναι η κίνησή τους. Ποτέ δεν αμύνεσαι, απλώς επιτίθεσαι», είπε ο Γκόλντμπεργκ. «Λοιπόν, κάθομαι εκεί και ασχολούμαι με τις δουλειές μου. Με προσκαλούν σε αυτή τη συνομιλία του Signal και τώρα μου επιτίθενται, δεν το καταλαβαίνω καν».

Για το γεγονός ότι ο Τραμπ αρνείται προς το παρόν να προχωρήσει σε παραιτήσεις παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται ο Γκόλντμπεργκ λέει: «Εάν είστε αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, δουλεύετε επί του παρόντος με τη CIA και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και χειριστήκατε εσφαλμένα ευαίσθητες πληροφορίες με τον τρόπο που προφανώς έχουν κακώς χειριστεί ευαίσθητες πληροφορίες, δεν θα σας είχαν απολύσει; δεν θα σας είχαν διώξει;»

Ο Γκόλντμπεργκ υποστηρίζει ότι κάποια στιγμή αποχώρησε από μόνος του από τη συζήτηση.

«Υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου που θα ήθελε να δει τι άλλο συμβαίνει εκεί μέσα. Αλλά υπάρχουν πολλά διαφορετικά ζητήματα που σχετίζονται με το νόμο και την ηθική και όλα τα είδη άλλων ζητημάτων στα οποία πραγματικά δεν μπορώ να υπεισέλθω», είπε. «Πιστέψτε με όταν λέω ότι πήρα αυτή την απόφαση με καλές συμβουλές από διάφορα κόμματα» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.