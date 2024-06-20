Συνελήφθη ο ράπερ Τράβις Σκοτ για επεισόδια ενώ ήταν μεθυσμένος

O γνωστός ράπερ Τράβις Σκοτ ​​συνελήφθη στο Μαϊάμι ως ύποπτος για πρόκληση επεισοδίων υπό την επήρεια μέθης και καταπάτηση περιουσίας.

Οπως αναφέρει το BBC, ο ράπερ τέθηκε υπό κράτηση στις 04:35 τοπική ώρα, σύμφωνα με επίσημα αρχεία.

Μια καταχώριση στον ιστότοπο του Τμήματος Διορθώσεων της Κομητείας του Μαϊάμι-Ντέιντ αναφέρει το περιστατικό κάνοντας λόγο για κράτηση του 33χρονου Ζακ Μπερμόν Γουέμπστερ, όπως και είναι το πραγματικό όνομα του ράπερ.

Ο τοπικός ειδησεογραφικός σταθμός WSNV-7 ανέφερε ότι η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα παραβατικής συμπεριφοράς του σε ναυλωμένο σκάφος στη μαρίνα του Miami Beach.

Το BBC Newsbeat επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι Μπιτς για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Travis Scott είναι υποψήφιος για βραβείο Grammy και αναμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους χιπ-χοπ αστέρες στον κόσμο.

Το 2021, δέκα θαυμαστές του έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα κατά την διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ του Astroworld στο Χιούστον του Τέξας.

Δεν αντιμετώπισε ποινικές διώξεις για τον θάνατό τους, αλλά εξακολουθεί να έχει ποινικές διώξεις που σχετίζονται με τη διοργάνωση.

Πέρυσι το album του Utopia έφτασε στην κορυφή των Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο με την Utopia.

Κυκλοφόρησε μια εβδομάδα μετά την ακύρωση ενός προγραμματισμένου σόου μπροστά από τις πυραμίδες της Αιγύπτου.

Η ευρωπαϊκή του περιοδεία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στην Ολλανδία στις 28 Ιουνίου, με προγραμματισμένη εμφάνιση στο Λονδίνο και στο Co-Op Live στο Μάντσεστερ στις 13 Ιουλίου.

