Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ,Σάρμα Όλι, συνελήφθη το Σάββατο, καθώς η αστυνομία διερευνά πιθανές ευθύνες για τους θανάτους διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στη διαφθορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ συνελήφθη και ο υπουργός Εξωτερικών.
Υπενθυμίζεται πως συνολικά σκοτώθηκαν 76 άνθρωποι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες οδήγησαν στην παραίτηση του Όλι.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ομ Αντικάρι, δήλωσε ότι τόσο ο Όλι όσο και ΥΠΕΞ κρατούνται στο αστυνομικό γραφείο του Κατμαντού και θα οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου την Κυριακή, εργάσιμη ημέρα στο Νεπάλ.
«Τους συλλάβαμε σύμφωνα με τις συστάσεις που έκανε η επιτροπή έρευνας», είπε.
Ο Όλι, 74 είναι ετών και είχε υποβληθεί σε δύο μεταμοσχεύσεις νεφρού στο παρελθόν, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο από το αστυνομικό τμήμα, δήλωσαν μάρτυρες.
Ο δικηγόρος του, Τικάραμ Μπαταράι, δήλωσε στο Reuters ότι η σύλληψη ήταν αδικαιολόγητη.
«Έχουν δηλώσει ότι (η σύλληψη) γίνεται για λόγους έρευνας. Είναι παράνομη, δεν υπάρχει κίνδυνος να δραπετεύσει ή να αποφύγει την ανάκριση», είπε.
