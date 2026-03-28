

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ,Σάρμα Όλι, συνελήφθη το Σάββατο, καθώς η αστυνομία διερευνά πιθανές ευθύνες για τους θανάτους διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στη διαφθορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ συνελήφθη και ο υπουργός Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά σκοτώθηκαν 76 άνθρωποι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες οδήγησαν στην παραίτηση του Όλι.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ομ Αντικάρι, δήλωσε ότι τόσο ο Όλι όσο και ΥΠΕΞ κρατούνται στο αστυνομικό γραφείο του Κατμαντού και θα οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου την Κυριακή, ​εργάσιμη ​ημέρα στο Νεπάλ.

«Τους συλλάβαμε σύμφωνα με τις συστάσεις που έκανε η επιτροπή έρευνας», είπε.

Ο Όλι, 74 είναι ετών και είχε υποβληθεί σε δύο μεταμοσχεύσεις νεφρού στο παρελθόν, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο από το αστυνομικό τμήμα, δήλωσαν μάρτυρες.

Ο δικηγόρος του, Τικάραμ Μπαταράι, δήλωσε στο Reuters ότι η σύλληψη ήταν αδικαιολόγητη.

«Έχουν δηλώσει ότι (η σύλληψη) γίνεται για λόγους έρευνας. Είναι παράνομη, δεν υπάρχει κίνδυνος να δραπετεύσει ή να αποφύγει την ανάκριση», είπε.

