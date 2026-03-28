Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ιρανικός στρατός στοχοθέτησε αμερικανικό πλοίο επιμελητείας «σε σημαντική απόσταση» από το Σαλάλα

Η ανακοίνωση έγινε από τον Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπο της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης

Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν ένα αμερικανικό πλοίο επιμελητείας «σε σημαντική απόσταση» από το λιμάνι Σαλάλα, έναν από τους βασικούς λιμένες του σουλτανάτου του Ομάν.

«Ένα πλοίο επιμελητείας που υποστηρίζει τον επιθετικό αμερικανικό στρατό στοχοθετήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι Σαλάλα, στο Ομάν», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ομάν Κρίση στη Μέση Ανατολή
8 0 Bookmark