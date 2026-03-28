Νέα προειδοποίηση Πεζεσκιάν: Αν στοχοποιηθούν ιρανικές υποδομές η απάντησή μας θα είναι ισχυρή

Προειδοποίησε επίσης τις χώρες της περιοχής για τους κινδύνους που ενέχει το να επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους για επιθέσεις στο Ιράν

Μασούντ Πεζεσκιάν

Η απάντηση της Τεχεράνης σε τυχόν επιθέσεις κατά υποδομών ή οικονομικών κέντρων του Ιράν θα είναι ισχυρή, προειδοποίησε για μια ακόμη φορά ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις, αλλά η απάντησή μας θα είναι "ισχυρή" εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά κέντρα μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής για τους κινδύνους που ενέχει το να επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους για επιθέσεις στο Ιράν.

«Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήσετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

TAGS: Μασούντ Πεζεσκιάν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
