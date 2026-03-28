Η απάντηση της Τεχεράνης σε τυχόν επιθέσεις κατά υποδομών ή οικονομικών κέντρων του Ιράν θα είναι ισχυρή, προειδοποίησε για μια ακόμη φορά ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις, αλλά η απάντησή μας θα είναι "ισχυρή" εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά κέντρα μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής για τους κινδύνους που ενέχει το να επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους για επιθέσεις στο Ιράν.

«Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήσετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

