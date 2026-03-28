Η παραγωγή σε μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα στο Ιράν διεκόπη ύστερα από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Khuzestan Steel Company, εταιρεία που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Ιράν, την οποία επικαλέστηκε η ιρανική εφημερίδα Shargh, «οι αλυσίδες παραγωγής του εργοστασίου σταμάτησαν», αφού πολλές μονάδες και εγκαταστάσεις σιδηρουργίας επλήγησαν χθες, Παρασκευή, στη διάρκεια πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.