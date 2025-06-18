Συνεδρίασε η επιτροπή COBRA για τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν

Επιστρέφοντας ο Βρετανός πρωθυπουργός από τον Καναδά όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της G7 συγκάλεσε αμέσως, το απόγευμα της Τετάρτης, την επιτροπή COBRA με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση ανατολή εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στην επιτροπή Κόμπρα (Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων και Έκτακτων Αναγκών) συμμετείχαν υπουργοί, ανώτατοι αξιωματούχοι αλλά και ο βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ. Η επιτροπή αφού αξιολόγησε την κατάσταση εξέτασε τι στάση θα κρατήσει από εδώ και πέρα το Ηνωμένο Βασίλειο και αν τελικά θα εμπλακεί στρατιωτικά στην ταχέως κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι η χρήση της αεροπορικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, την οποία η Βρετανία μοιράζεται με τις ΗΠΑ και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Στη βάση σταθμεύουν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά stealth B-2 Spirit, τα οποία φέρουν τις λεγόμενες βόμβες «διάρρηξης καταφυγίων» οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν στο Φορντό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

