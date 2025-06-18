O Mερτς, η «βρώμικη δουλειά» του Ισραήλ και οι αντιδράσεις

Η δήλωση του Φρίντριχ Μερτς ότι «το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους εμάς» πυροδότησε έντονο δημόσιο διάλογο στη Γερμανία, αλλά και διεθνώς. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου της G7 στον Καναδά, ο καγκελάριος ανέφερε σε συνέντευξή του στο ZDF πως «αυτό κάνει για όλους εμάς το Ισραήλ», υπονοώντας ότι τα ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν εξυπηρετούν, εν τέλει, τα συμφέροντα της Δύσης.

Επίσημες Θέσεις και Διπλωματικές Πρωτοβουλίες

Η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει διαρκώς τη «σταθερή υποστήριξη προς το Ισραήλ» και χαρακτηρίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως «υπαρξιακή απειλή» για την περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, μετά το ταξίδι του σε χώρες του Κόλπου και στη Λάρνακα, απηύθυνε εκκλήσεις προς την Τεχεράνη για αποκλιμάκωση, παρά τονίζοντας ότι δεν διαγράφεται κανένα άμεσο βήμα επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σημασία έχει και η τοποθέτηση του Γιούργκεν Χαρντ, εκπροσώπου των Χριστιανοδημοκρατών στη γερμανική Βουλή, ο οποίος, βλέποντας το θέμα από πλευράς «ρεαλπολιτίκ», υπαινίχθηκε ότι ίσως η επίθεση στο Ιράν ανοίξει δρόμο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ωφελώντας και τον αραβικό κόσμο.

Αντιδράσεις εντός Βερολίνου

Οι αναφορές Μερτς περί «βρώμικης δουλειάς» συνάντησαν ισχυρή κριτική τόσο από τα κόμματα της συγκυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Ο Σοσιαλδημοκράτης βουλευτής Ραλφ Στέγκνερ χαρακτήρισε τη δήλωση «πολύ περίεργη», ενώ η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Σιέμτγε Μέλερ επέμεινε στην ανάγκη για διπλωματική λεπτότητα από τους πολιτικούς, ειδικά σε «εξαιρετικά ευαίσθητες» περιόδους στη Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχη έντονη ήταν η αντίδραση των Πρασίνων, της Αριστεράς και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ. Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Αριστεράς, Σέρεν Πέλμαν, επισήμανε πως ο Μερτς «ασπάζεται τη λογική του ισχυρότερου» υπονομεύοντας τη διεθνή εικόνα της χώρας. Η Σάρα Βάγκενκνεχτ από την πλευρά της εκτίμησε ότι ο καγκελάριος «νομιμοποιεί επιθετικό πόλεμο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», φέρνοντας τη θέση του σε αντίθεση με τη μακραίωνη παράδοση αυτοσυγκράτησης της Γερμανίας.

Συζήτηση επί της Διεθνούς Νομιμότητας

Παραμένει ανοιχτό στη Γερμανία το ερώτημα για τη νομική βάση της ισραηλινής απόφασης να πλήξει το Ιράν. Το ζήτημα της νομιμότητας της άμυνας – ακόμη και με προληπτικό χαρακτήρα – στο πλαίσιο του Άρθρου 51 του Καταστατικού του ΟΗΕ απασχολεί εντονότερα την κοινή γνώμη και τα πολιτικά κόμματα, επιτείνοντας τις διαιρέσεις γύρω από τη στρατηγική και τη νομιμοποίηση των στρατιωτικών ενεργειών στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Deutsche Welle

