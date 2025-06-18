Σε ποινική και πειθαρχική διερεύνηση βρίσκονται δύο αστυνομικοί στην Κύπρο, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τους δείχνει να επιδίδονται σε ερωτικές περιπτύξεις έξω από σταθμευμένο περιπολικό στη Λάρνακα.

Το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από πολίτη και κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο, φαίνεται —σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις— να είναι αυθεντικό.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, οι δύο αστυνομικοί τελούν ήδη σε διαθεσιμότητα και εναντίον τους διερευνώνται τρία ποινικά αδικήματα: παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, άσεμνη πράξη και αυτουργία.

Η κ. Λαμπριανίδου ανέφερε επίσης ότι το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταθέσεις να λαμβάνονται για τη συλλογή μαρτυρικού υλικού. Αν από την έρευνα προκύψουν επιπλέον αδικήματα, αυτά θα προστεθούν στον φάκελο.

Σημείωσε ακόμη ότι ένα από τα δύο μέλη της Αστυνομίας δεν βρισκόταν σε υπηρεσία κατά τον χρόνο του περιστατικού, χωρίς να σχολιάσει αν έχουν δώσει ήδη καταθέσεις.

Πηγή: skai.gr

