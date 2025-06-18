Ινδία: Τουλάχιστον 27 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές μουσώνων

Οι καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους από τη Δευτέρα στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της βορειοδυτικής Ινδίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική κυβέρνηση.

Σωστικά συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ανθρώπων σε περιοχές που υπέστησαν τα ισχυρότερα πλήγματα.

«Ο αριθμός των νεκρών σε περιστατικά που συνδέονται με τις βροχοπτώσεις στο Γκουτζαράτ αυξήθηκε σε 27 την Τετάρτη», ανέφερε η κυβέρνηση του κρατιδίου σε ανακοίνωση. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 18 θανάτους.

Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο είναι οι πόλεις Παλιτάνα και Τζέσαρ, οι οποίες δέχθηκαν 867 χιλιοστά βροχής το προηγούμενο 24ωρο.

Ο Αλόκ Κουμάρ Παντέι, επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, είχε δηλώσει χθες Τρίτη πως οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν σε καταρρεύσεις κτιρίων ή πτώσεις κεραυνών.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδία κατά την περίοδο των μουσώνων, η οποία διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα φαινόμενα πιο συχνά, έντονα και απρόβλεπτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

