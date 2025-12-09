Συνάντηση Ζελένσκι-Μελόνι: Η Ιταλία θα κάνει «ό,τι της αναλογεί» για την Ουκρανία

Η συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, Παλάτσο Κίτζι, διήρκεσε μιάμιση ώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος, πριν αναχωρήσει από την Αιώνια Πόλη, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνομιλία με την Μελόνι και πρόσθεσε ότι «εξετάστηκε σε η όλη διπλωματική κατάσταση».

Ο Ζελένσκι, παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ιταλία παίζει ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία και ότι συμβάλλει με συγκεκριμένες ιδέες και μέτρα στη δυνατότητα τερματισμού της σύρραξης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ουκρανός πρόεδρος πληροφόρησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα των προσπαθειών της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης τονίζεται ότι οι δυο ηγέτες ανέλυσαν την πρόοδο της διαπραγματευτικής διαδικασίας και συμφώνησαν σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι αναγνώρισε τον ρόλο της Ιταλίας και ευχαρίστησε και πάλι την κυβέρνηση της Ρώμης για τις επείγουσες προμήθειες για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας», προστίθεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι «οι δυο ηγέτες υπενθύμισαν τη σημασία της σύγκλισης απόψεων ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς εταίρους, όπως και τη σημασία της ευρωπαϊκής συμβολής σε λύσεις, οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια της ηπείρου».

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη συνομιλία της Τζόρτζια Μελόνι με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δόθηκε επίσης σημαντικό βάρος σε ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις και στη διατήρηση της πίεσης επί της Ρωσίας, με στόχο να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησής της, «εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της στον λαό της Ουκρανίας και έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η χώρα της θα κάνει ό,τι της αναλογεί, και ενόψει της μελλοντικής ανοικοδόμησης της Ουκρανίας».

