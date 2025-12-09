Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή εκλογών, καλώντας τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδικασίας εν μέσω πολέμου.

Είπε στους δημοσιογράφους ότι, εφόσον υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60–90 ημέρες, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας, εάν συμφωνήσει η Ρωσία, και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανώσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, πρόσθεσε ότι θέλει να συζητήσει την αποκατάσταση της Ουκρανίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας που θα στηρίξει η Ουάσιγκτον και ότι αναμένει περαιτέρω συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους σε επίπεδο συμβούλων ασφαλείας.

Επίσης, ο Ζελένσκι είπε ότι οι ΗΠΑ δεν απείλησαν να τερματίσουν το πρόγραμμα παροχής όπλων PURL κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ είπαν στο Κίεβο πως θέλουν «ρεαλιστικές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα παραδώσει την επικαιροποιημένη ειρηνευτική της πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο.

«Εργαζόμαστε σήμερα και θα εργαστούμε και αύριο. Νομίζω ότι θα την παραδώσουμε αύριο», είπε.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την Τρίτη ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της είναι σχεδόν έτοιμοι να στείλουν την αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ, έπειτα από συζητήσεις τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Στο άμεσο μέλλον θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα τροποποιημένα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες», είχε πει.

Νωρίτερα, σήμερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει το «πάνω χέρι» και ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει μια συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι έχει έρθει η ώρα ο Ζελένσκι «να αρχίσει να αποδέχεται κάποια πράγματα».

Τελεσίγραφο Τραμπ

Στο μεταξύ οι FT μετέδωσαν νωρίτερα ότι οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον Ουκρανό πρόεδρο «μέρες» για να απαντήσει στην αμερικανική ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες με αντάλλαγμα απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη διάρκεια μιας δίωρη τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο ότι είχε πιεστεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να λάβει μια γρήγορη απόφαση. Ένα άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο δήλωσε ότι ο Τραμπ ήλπιζε σε μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

