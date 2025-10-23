Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντήσει την επόμενη εβδομάδα τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει για τη Μαλαισία αργά το βράδυ της Παρασκευής και θα επισκεφθεί επίσης τη Νότια Κορέα, όπου θα συναντήσει τον Σι την επόμενη Πέμπτη.
